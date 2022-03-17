Йокич добился личного бренда, а Дончич победил Дюранта в дуэли Astros

Серб Никола Йокич завершил день НБА в среду личным рекордом для его «Денвер Наггетс», чтобы обыграть «Вашингтон Уизардс», в то время как словенец Лука Дончич победил личный поединок Кевина Дюранта в победе «Даллас Маверикс».

Йокич завершил день с 29 очками и 13 подборами в звездном исполнении в течение 26 минут, чтобы «Наггетс» спокойно доплыли до победы 127-109 над покойными «Уизардс».

Серб набрал 10 001 очко в своей карьере в НБА, все с «Денвер Наггетс». Звездный европейский игрок добавил восемь передач и на две не дотягивал до достижения того, что было бы его девятнадцатым трипл-даблом в сезоне.

Четырехкратный игрок всех звёзд, Йокич сделал 10 из 14 полевых бросков. Теперь Nuggets улучшились до 2:0 в своем туре против трех команд Восточной конференции.

Канастеро Боунс Хайленд добавил 17 очков к команде из Денвера, борющейся за одно из шести мест, которые дают автоматическую квалификацию в плей-офф Западной конференции.

Наггетс, занимающие шестое место, начали день с полутора игр в Миннесоте, которая занимает седьмое место. Они также отставали от «Даллас Маверикс» на полтора матча.

— Дончич обыгрывает Дюранта —

В Нью-Йорке словенская звезда Лука Дончич преодолел личный поединок против звезды Кевина Дюранта в победе своего «Даллас Маверикс» над «Бруклин Нетс» со счетом 113-111.

Тем не менее, игра была решена впечатляющим трехочковым выстрелом снайпера Спенсера Динуидди, трехочковым прямо перед тем, как прозвучал рог.

Динуидди, который также одержал победу за девять секунд, оставшихся в воскресном матче, победу на выезде против «Бостон Селтикс», вернулся в образ героя в среду.

Канастеро Динуидди затмил звезду Дюранта, который за 10 секунд опередил «Нетс» на одно очко благодаря трехочковым.

«Мавс» вызвали паузу, и Дончич переместил мяч, прежде чем Даллас смог передать его Динуидди, который прыгнул и выстрелил с правой стороны. После этого Динуидди праздновал побег на другой конец корта.

Словенец Дончич финишировал с 37 очками, девятью мешками и девятью передачами за «Маверикс», которые одержали восьмую победу в последних девяти играх.

Динуидди набрал 22 очка, в том числе 15 в четвертой четверти.

- Результаты NBA в среду:

Шарлотта в Атланту 116-106

Филадельфия и Кливленд 118-114

Денвер и Вашингтон 127-109

Даллас и Бруклин 113-111

Нью-Йорк Никс в Портленде 128-98

Феникс и Хьюстон 129-112

Миннесота - Лос-Анджелес Лейкерс 124-104

Сан-Антонио и Оклахома-Сити 122-120

Юта в Чикаго 125-110

- На кону:

Бостон против Голден Стэйт

Милуоки против Сакраменто

Лос-Анджелес Клипперс vs Торонто

мех/кл