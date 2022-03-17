«JOH», как союзник США, был экстрадирован из Гондураса за незаконный оборот наркотиков

Он представился палачом для наркокартелей в Гондурасе, но оказался в том же мешке. Бывший президент Хуан Орландо Эрнандес будет экстрадирован в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в торговле наркотиками.

Бывший союзник Вашингтона, поддержавший его переизбрание в 2017 году, несмотря на вопросы о мошенничестве со стороны его конкурентов, нью-йоркская прокуратура считает его частью клана, который с 2004 года экспортировал на свою территорию около 500 тонн кокаина.

JOH, как он известен по инициалам своего имени, - 53-летний правый адвокат, и он оставил командование 27 января левой Ксиомаре Кастро

Он был президентом в течение восьми лет, а до этого возглавлял парламент, на должностях, где демонстрировал лояльность Соединенным Штатам в борьбе с наркоторговлей.

Его избрание в 2017 году на второй срок произошло на фоне вопросов мошенничества и столкновений граждан с полицией, в результате которых погибли около тридцати человек.

«Хуан Орландо не является и никогда не занимался наркоторговлей. Напротив, его приверженность на различных государственных должностях (...) заключалась в том, чтобы изо всех сил бороться с преступностью, организованной преступностью и наркоторговлей», — говорит его жена Ана Гарсия.

— Падение от благодати —

Бывший правитель попал в опалу, когда его брат, Хуан Антонио «Тони» Эрнандес, был неожиданно схвачен в ноябре 2018 года в аэропорту Майами и приговорен в марте 2021 года к пожизненному заключению как «масштабный» наркоторговец.

Эрнандес отверг обвинения и заявил, что это «месть» королей, экстрадированных его правительством в США и основанная на «сообщениях СМИ и заявлениях признанных наркоторговцев и убийц».

— «В самом носу» —

На суде над другим гондурасским наркоторговцем в Нью-Йорке, Джованни Фуэнтесом, свидетель сказал, что слышал, как JOH хвастался, что собирается «положить наркотики в сами гринго», и они «даже не собираются замечать».

Его оппоненты называли президента «диктатором» и обвиняли его в обогащении правительства.

Они также обвиняют его в том, что он обошел конституционный запрет на второй срок, расширив свой контроль над полномочиями государства, включая правосудие, одобрившее его кандидатуру, и Верховного избирательного трибунала (TSE), который провозгласил его победу.

«Эрнандес использовал обширную политическую карьеру, в которой, используя различные государственные должности, которые он занимал, он сформулировал крупномасштабную структурную систему коррупции, создавая связи с другими политическими субъектами и преступными организациями, что привело бы к институциональному захвату правительственный аппарат», — заявил Национальный совет по борьбе с коррупцией (CNA), представитель гражданского общества.

Бывший президент, который в 2021 году заявил AFP, что в конце своего срока уйдет в отставку, чтобы написать свои мемуары, показал образ безмятежности перед лицом своего процесса.

За день до ареста, когда все указывало на то, что власти приезжают за ним, он опубликовал фотографию, на которой он играет со своими немецкими овчарками.

- судьи и новые полицейские силы -

Родился 28 октября 1968 года в сельской семье низшего среднего класса в западном департаменте Лемпира, JOH вошел в политику в 1990 году в качестве помощника своего брата Марко Аугусто в секретариате Конгресса.

С 1998 года оставался депутатом, а во время администрации Порфирио Лобо (2010-2014) занимал пост президента Конгресса. Сын бывшего президента Лобо Фабио Лобо также был осужден в Соединенных Штатах за незаконный оборот наркотиков и приговорен в 2017 году к 24 годам тюрьмы.

В качестве председателя Конгресса Дж.А.Г. Содействовал замене четырех из пяти судей Конституционной палаты, которые впоследствии дали зеленый свет переизбранию на пост президента.

В качестве лидера Конгресса он создал Военную полицию общественного порядка (ПМП) с 5000 военнослужащих, отобранных из военных батальонов, которые оппозиция считала личной армией президента.

В 2014 году, будучи президентом, Эрнандес продвигал программы социальной компенсации, такие как «солидарный обмен» продовольственными и жилищными программами для беднейших семей, но его недоброжелатели считали это механизмом покупки совести и голосов.

Короткий по росту, спортивному телосложению и ежедневной практике физических упражнений, JOH определяет себя как «индийский стоячий волос», из-за своей военной стрижки. В средней школе он окончил в качестве младшего лейтенанта пехоты Северного военного лицея в Сан-Педро-Суле и до сих пор является резервистом.

Затем он окончил Национальный автономный университет Гондураса по специальности юрист, а затем получил степень магистра государственного управления в Нью-Йорке с 1994 по 1995 год.

Он женат на адвокате Ане Гарсии, от которой у него четверо детей.

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