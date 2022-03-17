Джо Байден расскажет о Си Цзиньпине и войне в Украине в эту пятницу

FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. President Joe Biden speaks virtually with Chinese leader Xi Jinping from the White House in Washington, U.S. November 15, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo/File Photo

Президент США Джо Байден в пятницу поговорит с китайцем Си Цзиньпином, в основном о войне на Украине, сообщил Белый дом в четверг.

В Белом доме подчеркнули, что «два лидера обсудят, как бороться с соперничеством между двумя странами и войной России в Украине и другими вопросами, представляющими взаимный интерес».

Пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что диалог между Байденом и Си был «частью постоянных усилий по открытию линий связи между Соединенными Штатами и Китаем».

Китайский режим отказался обвинять своего союзника Москву во вторжении на Украину, осуждая обострение напряженности НАТО в связи с экспансией на Восток.

Официальные лица США предупредили, что Китай усилил дезинформацию России, которая может послужить предлогом для армии Путина для нападения на Украину с применением химического или биологического оружия. Сообщения, отвергнутые Кремлем, также являются сообщениями о том, что Россия обратилась к Китаю за помощью перед лицом санкций и агрессии в лицо резкого сопротивления со стороны украинцев.

Это была ожесточенная семичасовая встреча в Риме между советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и старшим советником Китая по внешней политике Ян Цзечи

На встрече Салливан потребовал большей прозрачности в отношении позиции Пекина в отношении России и подтвердил, что попытка Китая помочь России избежать санкций будет дорого для правительства Си.

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(Включает информацию от AFP и AP)