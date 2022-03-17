Джей Си Чавес сожалел о пристрастии сына. «Это было так плохо, что я не мог ему помочь».

Несмотря на его спортивные достижения и фигуру, которую он закрепил за свою карьеру профессионального боксера, семейные проблемы преследуют Хулио Сезара Чавеса в последние годы. Сегодня одной из ее самых больших проблем является состояние здоровья ее старшего сына, который недавно был госпитализирован в клинику реабилитации от зависимости. В этом смысле Гранд Чемпион Мексики заявила, что чувствует себя виноватой в том, что не может помочь себе.

В выступлении на подкасте Un Round Más Эрик Е л Ужасный Моралес поставил под сомнение его неудачу как отца Сезара дель Бокса. Услышав ответ, Сонора из Соноры Сьюдад-Обрегон (Сьюдад-Обрегон) признала, что совершила много ошибок в детстве, и подчеркнула, что получила отличное учение, но отрицала, что может передать его своим потомкам.

«Прошлое совсем не приятно, но я ни о чем не жалею, потому что Бог дал мне еще один шанс в моей жизни. Так что я смогла помочь многим людям с той же проблемой, что и я. Было так плохо, что я еще не могла помочь сыну, но я туда и иду. Это не только сложные задачи, но и жизненный опыт, который оставляет что-то позитивное», - сказал он во вселенной.

Хулио Сезар Чавес Карраско (Julio Cesar Chavez Carrasco) стал одним из лучших перспектив в Соединенных Штатах в глазах различных профессионалов и ценителей в области бокса. Выйдя на профессиональную арену, он одержал 46 побед и одну ничью. Он потерпел первое поражение после 11-летней карьеры в составе Серхио Маравилья Мартинеса в сентябре 2015 года.

Талант Чавеса Карраско подвергся критике не только отца, но и тренеров, указывая, что единственной причиной его упадка был сам юниор.

«Все было радужно, потому что мой сын Хулио был дисциплинирован в начале своей карьеры и не имел зависимости. Это не потому, что он мой сын, а большой боец. Если вы видите, что Хулио хорошо сражается, со всеми пятью чувствами он отличный боец. Он не тренер, у него есть все уважение. У моего сына проблема и мне нужно ему помочь, но все получится», - сказал он.

На эту проблему указывали другие знатоки, которые больше контактировали с Чавесом Карраско, который больше контактировал с Чавесом Карраско. Карлос Агилар, бывший комментатор Azteca Deportes, сказал, что талант, который он проявил в начале, сделал основную ставку телевизионной станции на конкуренцию, которая продвигала Сауля Канелло Альвареса в то время.

Напротив, Царь, который, казалось, обладал талантом к спорту перчаток, отметил, что не нашел лучшей версии. С другой стороны, благодаря дисциплине, которую он культивировал с самого начала, Тапатио сумел утвердиться и достичь цели стать лучшим фунтом в мире.

Чавес Гонсалес не хотел, чтобы дети носили перчатки профессионально, несмотря на экономический бум и глобальное восприятие того, что их объединяют спортивные таланты, но споры в итоге сдались и поддержали его решение.

«Как спать от ребенка, который всю жизнь видел отца и хочет с ним тусоваться. Сначала я был полностью против этого, но когда дети плачут, они роняют штаны», - сказал он.

Тем не менее, и Джуниор, и Омар не соответствовали плодовитой карьере своего отца. За 18 лет опыта первенец имеет рекорд 53-6-1 и стал чемпионом мира в 160 фунтов. Самый младший из двух имеет историю 27-2-1, но не может быть коронован во всем мире.

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