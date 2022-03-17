Айвоби — Эвертон

Writing Sports, 17 марта Гол нигерийца Алекса Ивоби на 99-й минуте обеспечил триумф против «Ньюкасла» из «Эвертона» (1:0), который воссоединился с победой после четырех поражений подряд, чтобы уйти из зоны вылета премьер-министра. Команда Фрэнка Лэмпарда, когда у них было худшее, с одним игроком меньше из-за исключения Аллана в 83-м и с его соперником, ищущим триумфа, использовала свою возможность, чтобы забить и одержать победу, жизненно важную для их будущего. Ириски воспользовались перенесенной дуэлью двадцатого дня, чтобы восстановить ощущения. Он не сыграл хорошую игру и показал себя за счет соперника, в очевидной прогрессии с тех пор, как Эдди Хау пришел на свою скамейку запасных и сбежал со дна. Тем не менее, быстрая контратака была вознаграждена в Гудисон Парке против преданного фаната, Эвертона. Гол был забит на 99-й минуте, когда перехват мяча в центре поля привел мяч к ногам Алекса Ивоби, который начал быструю контратаку. Он нашел Доминика Клаверта Льюина недалеко от зоны посещений и отправил ему футбол, возвращенный его товарищем по команде. Нигериец не подвел и обыграл Мартина Дубравку, чтобы подтвердить победу и оставить три очка в Ливерпуле. Победа дает воздух Эвертону, который, даже с двумя ожидаемыми играми, находится в трех очках от вылета Уотфорда. Ньюкасл потерпел второе поражение подряд, но все еще не дошел до последних трех мест. ШЕФ апа/джл