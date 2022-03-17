Изабелла снова получила иммунный значок в номинации «Знаменитости шеф-повара».

Мануэла Гонсалес стала победительницей бесплатного соревнования на этой неделе, что дало ей право выбрать участника, который спасет его от черного фартука в творческом челлендже. Актриса выбрала Кристину Кампузано, подумав несколько секунд, и обе поднялись на балкон, а не раньше, чем выбрать пару, которая должна участвовать в следующем мероприятии.

Пара объединилась следующим образом: Рамиро и Мария Т; Тартан и Каролина Гомес; Корозо и Чичо Ариас; Карлос и Эстивар Дж.; Памела и Изабелла; Наталья и Тостао; Ида Боса и Ида Моралес - снова-; и Ако и Джейл; несколько пар повторили формулу, а до этого Клаудия вышла и сказала. Он был «консолидирован» благодаря предыдущей задаче. Это новое. Так началась творческая задача.

Основным ингредиентом была кукурузная мука. Знаменитости потратили 60 минут, и кладовая открылась, чтобы выбрать ингредиенты, которые они хотели. С самого начала несколько человек были удивлены хорошо известными препаратами и другими, как в случае с Каролиной и Татаном, которые готовили фруктовые эмпанада. Aco и Jair решили внедрить новшества, выпустив крышки из различных морепродуктов.

Изабелла и Памела, с другой стороны, выбрали джалаку, типичное венесуэльское блюдо, которое легко приготовить, учитывая количество кукурузной муки, необходимой для приготовления теста. Через 60 минут все пары вышли на фронт, начиная с двух Айд, которые представили блюдо под названием «Бачата», состоящее из кукурузной пиццы с ветчиной Серрано.

Хотя комментарии были положительными, Хорхе Рауш сказал, что от массы осталось мало. Актрисы сказали, что это потому, что они взяли его в духовку с другими ингредиентами, а шеф-повар Боготы бросил им вызов, напомнив им, что они должны положить тесто прямо в духовку без какой-либо другой еды.

«Серфинг в море вкусов» - это пицца Рамиро и Марии Т. Тесто также не было однородным, потому что оно было не в идеальном месте; Николас сказал, что в следующий раз температура должна быть выше. Корозо и Чичо выступили с тамале и получили аплодисменты жюри, но Крис Карпентье обвинили в отсутствии перца чили. Два комика сказали, что за кухней это блюдо обычно не содержит этого соуса.

Aco и Jair принесли самые противоречивые блюда, поскольку они прошли путь от типичных блюд побережья до испанских тапас с морепродуктами, креветками и ветчиной Серрано. Чилийский шеф-повар рекомендовал не использовать слишком много ингредиентов для этого блюда, поскольку простота является одной из его основных характеристик. Estiwar G и Carlos привлекли внимание профессионалов с помощью «Кулинарного мультибуса».

Наталья и Тостао представили овощной бургер, а Николас де Зубирия первым польстил ему, творчески используя овощи. Наконец, Изабелла и Памела (включая ялаку), Татан и Каролина (включая сладкое трио эмпанада с фруктами и арекипе с арахисом) получили очень хорошие отзывы от жюри и сделали трудный выбор, закончив человека, которому нужно было получить иммунную булавку.

После нескольких минут споров Рауш, де Зубирия и Карпентье выбрали блюда Памелы и Исы как «самые креативные», и, несмотря на энергичность двух женщин, их коллегам это решение не очень понравилось. В частности, Татан сказал камере, что это блюдо типичное, но это не так. Как и Эмпанада, он богат творчеством.

Теперь Венесуэла будет капитаном в одной из команд, которые будут участвовать в следующем Squad Challenge.Manuela и Pamela также будут лидерами, но вокруг Исы есть беспокойство, потому что неизвестно, кого она выберет.

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