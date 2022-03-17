Перед встречей с Байденом у премьер-министра Ирландии был получен положительный результат на COVID-19

Вашингтон, 17 марта премьер-министр Ирландии Майкл Мартин дал положительный результат на Covid-19 в среду вечером, и маловероятно, что он встретится с президентом США Джо Байденом, как было запланировано в Овальном кабинете Белого дома в этот четверг. Посольство Ирландии в Вашингтоне сообщило в среду днем, что у Мартина отрицательный результат теста на антиген. Однако после этого был проведен тест ПЦР, и результат был положительным. Мартин присутствовал на ирландском гала-вечере в среду вечером в Национальном музее строительства в центре Вашингтона, но когда узнал, что заражен вирусом, ему пришлось в спешке покинуть мероприятие. Посол США в Ирландии Дэниел Малхолл отвечал за объяснение присутствующим, почему премьер-министр неожиданно отсутствовал на мероприятии, на торжественном вечере присутствовала репортер Twitter CBS Маргарет Бреннан. Байден выступил с речью во время гала-концерта, но не имел прямого контакта с премьер-министром Ирландии, сообщил CBS высокопоставленный американский чиновник. Мартин должен был встретиться с Байденом в четверг в Овальном кабинете Белого дома в День Святого Патрика, который Соединенные Штаты используют для празднования ирландского наследия. Позже Мартин и Байден приняли участие в завтраке, организованном президентом Палаты представителей демократом Нэнси Пелоси. В четверг вечером президент Соединенных Штатов и первая леди Джилл Байден вместе с премьер-министром Ирландии и его женой Мэри Мартин посетили еще одно мероприятие, посвященное Дню Святого Патрика. Белый дом пока не объявил об изменениях в официальном графике Байдена.