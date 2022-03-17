Непобедимая Колумбия! Женская сборная до 17 лет обыграла Чили и квалифицировалась на чемпионат мира 2022 года

В колумбийском женском футболе отмечается праздник после того, как днем в эту среду, 16 марта, кофеисты сборной U17 обыграли Чили со счетом 3:0 в финальном хоум-ране в Южной Америке и прошли сразу в групповой этап чемпионата мира по футболу в Индии 2022 года в качестве первого представителя. команда Конмебола.

Было забито 20 голов, и только один получил баланс женской молодежной команды от тренера Карлоса Паниагуа, что ставит триколор в лидеры трех мест, которые ФИФА присуждает Конмеболу за орбитальное событие в Азии в октябре этого года.

В ночь на эту среду, 16 марта, игроки в кофе сыграли свой второй квалификационный матч на дому, и благодаря голам, забитым Карлой Торрес (8 минут), Линдой Кайседо (74 ′) и Синтией Кабесас (79 минут), колумбийская молодежь закрепилась в лидерах турнира турнирная таблица, организованная Conmebol совместно с Бразилией.

Вот как были разработаны действия компромисса на стадионе Чарруа в Монтевидео в Уругвае:

Следует отметить, что Колумбия вышла в матч с Чили после победы во всех четырех играх группового этапа и победы над Парагваем со счетом 2:0 в первом матче хоум-рана.

Теперь они все еще с отличными результатами ждут, чтобы с честью закрепить свою квалификацию на чемпионат мира среди женщин до 17 лет в последнем матче против Бразилии, который состоится в эту субботу, 19 марта, в 18:30 по колумбийскому времени с трансляцией канала DirecTV Sports и Señal Colombia.

Таким образом, игроки в кофе подтвердили свою кандидатуру и отличный уровень для возвращения на новый чемпионат мира из-за шести выпусков, которые были сыграны в этом турнире Fifa, они отсутствовали только в 2010 и 2016 годах.

Вот как выглядит турнирная таблица финального хоум-рана после группы даты 1:

1-е место Бразилия: 6 очков (сыграно 2 игры, разница мячей +11).

2-я Колумбия: 6 очков (сыграно 2 игры, разница мячей +5).

3-й Парагвай: 0 очков (1 матч сыгран, разница мячей -2).

4-е Чили: 0 очков (сыграно 2 игры, разница мячей -11).

Колумбийские представители попытаются бороться с Бразилией за титул победителя этого соревнования, организованного Conmebol, в котором они не выигрывали с 2008 года, когда они квалифицировались на чемпионат мира по футболу среди женщин до 17 лет в Новой Зеландии. Теперь они надеются попасть в квалификационную таблицу, как это происходило в 2008, 2012, 2013, 2016 и 2018 годах.

Следует помнить, что в 2010 году Колумбия не прошла квалификацию на чемпионат мира в том году, а в 2020 году южноамериканский женский турнир не мог быть проведен из-за чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной пандемией коронавируса на континенте и в мире в целом.

Таким образом, сборная Колумбии до 17 лет отправится в Индию и примет участие в групповом этапе соревнований, организованных ФИФА с 11 по 20 октября, где встретятся уже прошедшие квалификацию: Бразилия, Новая Зеландия, Северная Корея, Япония и Индия (в качестве принимающей команды).

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