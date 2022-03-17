IMSS: Каковы требования к взысканию инвалидности?

Если вам необходимо отсутствовать из-за медицинских проблем, таких как несчастный случай, болезнь или роды, вы должны подать заявление на инвалидность в Мексиканский институт социального обеспечения (IMSS). При оформлении этого запроса отдел выдает справку об инвалидности для обоснования отсутствия деятельности сотрудника в соответствии с датой, необходимой для выздоровления.

Следует помнить, что выплаты субсидий действительны только в следующих случаях и действуют по следующим ставкам:

- Общее заболевание: 100% от заработной платы, зарегистрированной в IMSS в начале инвалидности

- Профессиональный риск: 60%

-Рождение: 100% в начале 34 недели беременности, общее количество дней, включенных в документ

Чтобы подать заявление на инвалидность, работник должен соответствовать следующим требованиям и представить его в оригинальной форме в окне IMSS:

1. Официальное удостоверение личности. Это может быть свидетельство о голосовании, действительный паспорт, профессиональное удостоверение личности или военный билет.

2. Документ, содержащий номер социального страхования сотрудника (NSS). Это может быть Национальная медицинская карта или работодатель, упомянутый выше.

Банковская выписка с 18-значным межбанковским страхованием CLABE. Этот документ принимается только в том случае, если срок доставки составляет не более 3 месяцев и указано имя застрахованного.

4. Запрос на регистрацию платежа и выверку банковских счетов (PDF)

5.IMSS использует сканер для сканирования изображений на веб-сайте. Если вы прикрепляете фотографии, убедитесь, что их можно читать с хорошим разрешением, фокусироваться (не перемещаться) только при большом естественном освещении без вспышки.

Чтобы выполнить процедуру, заинтересованная сторона должна ввести эту ссылку и ввести файлы RFC и e.firma или файлы с homo claves, которые должны быть действительны перед налоговой администрацией (Sat).

Чтобы зарегистрироваться на эту услугу по электронной почте, предоставленной делегацией, вышеупомянутый документ должен быть приложен к следующему запросу:

Выплаты по инвалидности производятся в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в окне банка, субсидию могут выплатить соответствующие организации, предъявив оригинал и копию уникального удостоверения нетрудоспособности, а также действительное официальное удостоверение личности.

Если компания, в которой вы работаете, заключила «соглашение об оплате» с IMSS, вы также можете получить выплату непосредственно из квитанции о заработной плате. Оригиналы «образца копии» инвалидности должны быть доставлены в отдел кадров на рабочем месте.

Если вы безработный или решили начать получать доход напрямую, Мексиканский институт социального обеспечения (IMSS) предлагает варианты для тех, кто работает не по найму, работает в неформальном секторе или недавно прекратил работу в компании или работодателе.

Суждение об использовании сервиса выглядит следующим образом.

- 200 песо в год с 0 до 19:6

- от 20 до 29 лет: 7650 песо в год

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- 350 песо в год от 70 до 79:14

- Старше 80 лет: 14850 песо в год

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