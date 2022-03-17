МВФ: Не разговаривая с Кристиной Киршнер, Альберто Фернандес продолжит обсуждение в Сенате через губернатора.

«Все решено». Этим предложением представитель президента вчера подвел итог убежденности Альберто Фернандеса в связи с итогами ожидаемых в Сенате дебатов по соглашению с МВФ, которые состоятся сегодня с 14 часов вечера. Однако главе государства придется следить за ходом заседания через судебных сенаторов и губернаторов. Этот мост был разорван председателем Сената Кристиной Киршнер. Кристина Киршнер пока не подтвердила, посетит ли она комплекс сегодня, когда внутренний переезд правящей партии достиг своего пика.

После одобрения депутатами, при поддержке Хунтоса и части Фронта Тодоса для изменения, Казначейство провело обсуждение стола Сената во главе с Каса Росада и Мартином Гусманом, Международная организация была утверждена вовремя, чтобы выплатить 28 миллиардов долларов в следующем вторник.

Президент будет следить за обсуждением в Сенате, которое пройдет в рамках усиленной операции по обеспечению безопасности после инцидента на прошлой неделе. Сальта отправится сегодня, чтобы принять участие в деятельности по сдаче дома.Перезапуск правительства в первоначальном режиме кампании.Однако он продолжит фокусироваться на развитии законодательных дебатов.Это будет не так просто, как депутат. Отношения с вице-президентом ставят под сомнение парламентскую операцию по безопасности с пятницы из-за нападения камня на офис, и отношения с вице-президентом, который следует линии своего сына Максимо Киршнера, который был в оппозиции на прошлой неделе, очень напряженная .

В отсутствие сообщений от Серхио Масса, который в четверг предоставил информацию о переговорном процессе голосования в качестве председателя Палаты представителей, президенту пришлось бы использовать других собеседников, действующих под руководством Сената, для получения ключевой информации изнутри соединение.

Для того, чтобы оценить эволюцию дебатов в режиме реального времени, официальные источники говорят, что будут использовать доклад президента блока Хосе Майянса, который, несмотря на свою близость с вице-президентом, пытался способствовать одобрению в ответ на требования местных руководителей. Дефолт; начальник штаба Хуан Манжур, который едет на север с Фернандесом и будет поддерживать связь с сенатором, связанным с губернатором, у которого текучие отношения: Рикардо Квинтелья (Риоха); Рауль Джалиль (Катамарка); Освальдо Сальдо (Тукуман). Во второй половине дня министр по связям с Конгрессом Фернандо «Чино» Наварро также будет находиться во Дворце Конгресса, где Дворец Конгресса будет не только лидером Movimiento Evita, но и имеет офис в Casa Rosada, который недавно попытался связаться с несколькими законодателями, чтобы добавить поддержку.

Манзур сильно вмешался в «poroteo». Он был губернатором провинции, покинувшим Тукуман, а не начальником штаба. На прошлой неделе он получил майя из офиса Casa Rosada, чтобы создать парламентскую стратегию по санкциям проекта. А вчера его вице-президент Хорхе Неме пригласил сенатора от Чако Марию Инес Вергару Пилати в офис, чтобы добавить бобы к голосованию.

Похоже, сам законодатель неохотно сопровождает себяВо вторник он согласился на заседание Сената, организованное Оскаром Паррилли, холмом Кристины Киршнер, а бывший член бельгийского МВФ Эрик Туссен был явно раскритикован за выплату долгов фонду. На встрече присутствовали члены филосов Киршнера или Киршнера, которые выступили против соглашения. Паула Пенака, Габриэла Эстевес, Флоренсия Лампреве; и его соперница с фронта Патрия Гранде, близкая к Максимо Киршнеру и Итаю Хагману. Были также сенатор Гильермо Снопек и сенатор Маттиас Родригес, что было воспринято правительством как жест, чтобы противостоять обоим, как и в случае с Пилати.

Кирхнеризм уже дал достаточно доказательств того, что он будет сопротивляться соглашению до конца, с Кристиной Киршнер и Оскаром Парилли. Вероятно, это произойдет не только на законодательном уровне, но и во время реализации экономических мер, требуемых Фондом в ближайшие два года Национальной администрации.Однако правительство заверяет, что по крайней мере 20 из 35 законодателей, составляющих блок Frente de Todos, будут сопровождать инициативу.

Даже в оппозиционной партии земля не была полностью асфальтирована. Перед лицом дебатов о долгах, после того как ПРО предложила не голосовать за соглашение с МВФ, если правительство недавно подало заявление об удержании налогов, от Juntos for Change раздался громкий внутренний шум. С другой стороны, UCR и Гражданский союз были в состоянии принести пользу правительству после угрозы сельского хозяйства сельскохозяйственному сектору после первого подъема. Он остается твердым, и это экономика, требуемая радикальными переменщиками. Она уже пошла на уступки, реформировав законодательство таким образом, что голосуют только долги, а не программы

Помимо удара оппозиционной коалиции и неприятия кирхнеризма, правительство получило голосование и убеждено, что цифры в настоящее время закрываются. Альберто Фернандес был «спокоен» и убежден в своем окружении. Предыстория членов, недавний частный диалог и неконфронтационный стиль дебатов в бюджетном комитете (единственный человек, чей проект был переключен на ускорение времени) дали судебному исполнителю инструкции о том, что они получат поддержку оппозиции. Половина блоков «Хунто» и «Фронт де Тодос» за перемены были похожи на людей, они будут разделены и проголосованы.

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