Последняя и тревожная работа Ибсена — зрелище редкой красоты

Для своей первой постановки у Сервантеса - поразительно то, что он раньше не режиссировал в этом театре - Рубен Шухмахер принял большой вызов, столкнувшись с последней пьесой Хенрика Ибсена «Когда мы мертвые пробуждаемся». Работа, которая, как шаг, не была самостоятельным проектом. Это было, с другой стороны, в 2003 году, что произошло, когда Нора оставила мужа или столпы общества, шокирует Эльфриду Елинек, своего рода безжалостную сатиру, очень черное продолжение Dollhouse, которое бросает ее кандоросу, неопытного главного героя в Германию 20-е годы прошлого века, то есть когда вылупилось яйцо змеи.

Шухмахер с энтузиазмом обнаружил этот текст - с 1977 года - в Париже и сумел премьеру в Сан-Мартине с командой, в которой блистали два его постоянных сотрудника: Гонсало Кордова в освещении и Хорхе Феррари в дизайне сцены и костюмов. Оба артиста также выделяются в Cuando nos los muertos..., недавней премьере на Сервантесе, которая продлится до апреля (а уже в мае очень динамичный режиссер и режиссер представит оперу Менотти «Консул в Колоне»).

Стоит также помнить, что в многочисленных актерских составах Lo que paso... был каратный актер Орасио Пенья, который в настоящее время играет сложную роль Арнольда Рубека, горького осеннего скульптора, который проводит лето в спа-салоне в Норвегии, стране, в которую он триумфально вернулся после прогулки по миру своего учителя работы, «День воскрешения». Однако ни успех, ни деньги, ни присутствие молодой жены, на которой он женат уже пять лет, кажется, не приносят ему никакого счастья.

Рубен Сухмахер и главные герои пьесы (Телам)

Разногласия этой несовместимой пары очевидны из первой сцены пьесы, которую Ибсен представил в 1899 году. И что он думал об этом как о первом в трилогии, которую он больше не мог писать, потому что последствия инсульта помешали ему сделать это. Огромный драматург и поэт умрет в 1906 году, в 78 лет, не раньше, чем заслужил, среди прочих признаний - он также получил неблагоприятные отзывы и вызвал скандал в свое время - очень молодого Джеймса Джойса, который в апреле 1900 года опубликовал во влиятельном и требовательном Fortnightly Review отзыв о When We... , что Ибсен счел «очень доброжелательным» в письме редактору, выразив пожелание, чтобы он поблагодарил Ж.Дж. за знание норвежского языка (датско-норвежского, в то время).

Джойс всегда помнила эмоции, которые она испытывала, когда это письмо (которое Ибсен, вероятно, продиктовал жене) дошло до его рук. На самом деле, Джей Джей, прочитавший «Квинтэссенцию ибсенизма» (1891) Джорджа Бернарда Шоу, взял на себя труд изучения норвежского языка, чтобы прочитать на их языке оригинала те произведения, которые его так интересовали. Позже он написал две другие статьи о Х.И., в частности, восхваляя Хедду Габлер, где, как он считал, «Ибсен достигает совершенства». Ирландец позже признался, что его вдохновил автор, оценил его абсолютное равнодушие к устоявшимся канонам и заявил о себе «с гордостью замечая, как ваши сражения поощряли меня (...), те, с которыми сражались в вашем сознании, и вашу решимость выхватить тайну жизни (...). Вы шли в свете своего внутреннего героизма». А другой ирландец, Шоу, которого Борхес называл «самым прославленным из евангелистов» создателя Рейфов, открыто считал Ибсена «современным Шекспиром».

«Когда мы умрем просыпаемся» Хенрика Ибсена в Национальном театре Сервантеса

Возвращаясь к Дому кукол, справедливо отметить, что на местном уровне, с подписью Гризельды Гамбаро, эта работа заслужила своего рода четкое, оригинальное продолжение с гендерной ориентацией: Дорогой Ибсен: Соя Нора (2013), где жаворонок Торвальдо бросает вызов своему создателю, превратился в персонаж, у которого нет другого выбора, кроме как играть в азартные игры претензии, причины Норы Хелмер, которые показывают ее патерналистскую точку зрения. Она двигает пол и сама решает, каким должен быть ее собственный путь. Почти противоположность искаженной Норе из того, что случилось... , Елинек, хотя оба автора, сильно отличающиеся друг от друга, считают себя феминистками. Дорогой Ибсен незабываемо исполнила Белен Бланко, которая затем, в 2017 году, косвенно выполнив свое желание сделать Хедду Габлер, запустила без сетки, чтобы сыграть одинокого Киндербуха Диего Мансо. Опустошающее, взрывное переписывание, которое привлекает эту смертельно скучающую женщину в ее комфортном заключении до настоящего времени, в этой версии, несущей продвинутую беременность, которая тупо отрицает материнство, женат на чиновнике, который не любит, который плетет и пишет и ругает, вербализируя этот абсолютный дискомфорт это известно, потому что это очень представленная и снятая пьеса - должна привести к трагедии. Двойная трагедия в этой версии, которая в игривом исполнении Бланко стала практически невыносимой.

Сила искусства против сил природы?

Написанный, когда это было в его планах стать началом триптиха, Ибсен называет «драматическим эпилогом» к When We Dead Awaken. Адаптация Шухмахера и Лаутаро Вило частично конденсирует оригинальный текст, который остается дискурсивным и требует внимательной аудитории, желающей сделать свои собственные размышления, и переносит историю в 30-е годы двадцатого века. Здесь нет замалчиваемых семейных секретов, но да, как и в других произведениях этого автора, есть возвращающееся прошлое, предательство собственных идеалов, концепция неизбежной судьбы, которая заставляет Рубека раз за разом заявлять, что он родился, чтобы быть художником, который никогда не будет ничем другим. Однако, когда он теряет источник своего творчества, он растрачивает свой талант в комиссионных у людей, которых он презирает и для которых собирает много денег.

Работы будут выставлены до воскресенья, 3 апреля

Рубек проводит летний сезон в курортном учреждении вместе со своей женой Майей. Вода и масло: между ними нет ни малейшего соответствия. Можно предположить, что он женился на ней, красивой и молодой, чтобы оживить свой имидж успешного скульптора, и что союз Майи обеспечил ей социальное и экономическое развитие. В начале первого акта, за завтраком, обнаруживается взаимное раздражение, непреодолимое расстояние, которое разъединяет их. Кризис наступает, когда снова появляется старая муза Рубека (или она следует за ним?) в призрачном состоянии, в поисках расплаты с создателем, в свою очередь ближе к арфе, чем к долоту.

Ирэн, модель Дня воскресения, который определяется как живая мертвая женщина, поскользнулась в белом, за ней следила женщина в черном, которую дидаскалия называет диакониссой (одинокой или вдовой, которая в ранней Церкви выполняла некоторые церковные функции), но чьи молчаливые действия похожи на терапевтического компаньона. В своем бреду Ирэн дает подсказки, что ее госпитализировали. Женщина в черном будет говорить только в конце, обращаясь к публике, чтобы сказать ей фразу, которая исходит из Нового Завета и является частью католической мессе на латыни, Pax Vobiscum. То есть мир с вами. Именно эту фразу Иисус произнес, когда предстал перед апостолами после своего воскресения.

В то время как диалог происходит между Ирэн и Рубеком, которого она называет своим именем, Арнольдом, начинает формироваться другая противоположная пара: жена пицпирета с ногами на земле покидает сцену с Ульфхаймом, вульгарным, хвастливым, охотником на медведей мачо, свободным от сострадания, но открывающим Майе мир ощущения от возможных захватывающих приключений в лесу и горах.

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В бреду с оттенком злобы Ирэн утверждает, что убила мужа, нескольких детей, как только они родились; она утверждает, что показала себя обнаженной на ярмарке разнообразия, зарабатывая много денег, что она была мертва годами и что теперь воскрешена. И он обвиняет Арнольда Рубека в том, что он осквернил глубины своего существа, не прикоснувшись к ней, когда она, по его просьбе как скульптора, предложила себя во всей своей наготе. И мгновенно он противоречит себе: «Если бы ты коснулся меня, я бы убил тебя на месте». Время от времени Ирэн орудует маленьким кинжалом, который она носит с собой. Он скрывался в своем качестве художника, «прежде всего, больного за создание великого произведения моей жизни: молодой женщины, которая просыпается от сна смерти (...). Я должен был быть самым благородным, чистым (...) У тебя было все, и ты так обрадовалась, что бросила семью и пошла за мной».

Между Роденом, Камиллой Клодель, Эдвардом Мунком

Здесь необходимо провести некоторую параллель со страстной историей Аугусто Родена и Камиллы Клодель, с сюжетом которой связывают несколько ученых. этой работы, хотя они всегда подчеркивают, что необыкновенный скульптор был гораздо больше, чем просто музой. Сотрудник с самого раннего возраста в мастерской известного художника 25 лет старше, в 20 лет Камиль активно работал над такими важными произведениями, как «Буржуа Кале» (1884). Оба повлияли друг на друга и были любовниками между 1882 и 1892 годами, когда Роден бросил ее к своей бывшей официальной возлюбленной Роуз Бёре, на которой он позже женился после романа со студентом. Разрыв дестабилизировал Камиллу, которая, в любом случае, продолжала создавать красивые скульптуры, бросая вызов сексистской морали момента своими обнаженными.

Буржуа из Кале

Выйдя из семьи черствого католицизма, сестра писателя и дипломата Поля Клоделя, отвергнутая матерью, психическое здоровье Камиллы ухудшается, убежденная, что причиной её несчастий является Роден. В 1913 году она была насильно помещена в дом престарелых, где её семья ограничила свидания и переписку. Несмотря на то, что условия содержания под стражей улучшились в 1919 году, но мать отказалась переводить в другое, более открытое учреждение. Благочестивый Пол называет ее «сумасшедшей» в своем дневнике. 30 лет тюрьмы Камилла Клодель сопротивлялась и умерла от недоедания в 1943 году.

Доказано, что Ибсен знала о романтике Родена и Камиллы, конце, столь неудачном для нее, хотя очевидно - из-за вопроса дат - она не знала о госпитализации скульптора в убежище. Можно предположить, что его ясновидение как поэта заставило его угадать будущее безумия для Камиллы, безумия, которое он передал персонажу Ирэн. Неоспоримо то, что он дал своему скульптору те же инициалы, что и французский художник.

С другой стороны, в «Когда мы... есть черты биографии Ибсена, которые перекликаются в Рубеке, скульпторе, который прославился за пределами своей страны и который возвращается через много лет.

«Три этапа женщины», Эдвард Мунк

В зрелости Ибсен обменялся с молодым Мунком, норвежцем, моложе на 35 лет. Писательница посетила выставку «Три стадии женщины», поприветствовала друг друга с художником, который написал: «Он долго смотрел на картину. Я сказал ему, что брюнетка среди бревен — монахиня, тень женщины, боль и смерть. Голый — это тот, кто любит жизнь. Рядом с ними светлая женщина уходит к морю, в бесконечность: она женщина тоски. Среди стволов с правой стороны — мучительный человек, не понимающий».

Через четыре года после выставки, когда Мунк прочитал последнюю работу Ибсена, он понял, что три женских персонажа в «Драматическом эпилоге» были вдохновлены его картиной. Позже этот художник разработал плакаты с работами Ибсена и принял просьбу режиссера Макса Рейнхардта из Берлина сделать сценографические эскизы для Spectros, одной из самых постановочных работ Ибсена. Все указывает на то, что между драматургом и художником существовала связь сочувствия, взаимопонимания. Оба, в разные даты, были отвергнуты, были признаны с опозданием, в первую очередь за пределами своей страны. Оба выбрали искусство, а не жизнь.

Норвежские туманы в Сервантесе

В совершенном соучастии с Кордовой, Феррари и звуками Барбары Тогандер - такого гештальта, который принес режиссеру такие незабываемые плоды, - Рубен Шухмахер создал шоу необычной красоты и глубины, которое никогда не пытается смягчить или ослабить это тревожное произведение, которое сеет тревожные загадки, которые не предлагают никакого комфорта и не предлагают отождествлять себя со своими персонажами. Немногие персонажи, которых актеры и актрисы защищают в окружении природы, изысканно стилизованной под декорации, свет и музыку, которые достигают вершин эстетического поиска именно в этом третьем заключительном акте, где гора и ее величие должны быть представлены теми лестницами, которые вызывают Эшер, которые не ведут в никуда.

*Когда мы проснемся, Хенрик Ибсен. В ролях: Горацио Пенья, Клаудия Кантеро, Вероника Пелаччини, Алехандро Виццотти, Андреа Джает, Хосе Мерез. По средам, четвергам, пятницам и субботам в 20, по 600 долларов. 85 минут. Театр Сервантеса. Нажмите здесь, чтобы получить билеты

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