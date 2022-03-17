Я сомневаюсь, насколько сильно проголосует кирхнеризм, но сегодня Сенат примет соглашение с МВФ в закон.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBRERO 24: La vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner preside la sesión preparatoria para la asamblea legislativa. Foto NA: Pablo Lasansky

До 14:00 начнет звонить звонок, призывающий сенаторов занять места в помещении, а через несколько минут председатель Сената Кристина Киршнер начнет заседание по рефинансированию соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) на 445 миллиардов долларов. Переговоры начнутся на сессии, на которой рефинансирование соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) будет одобрено администрацией Маурисио Макри.

Без особого энтузиазма проводить дискуссии, как продемонстрировали члены Палаты представителей сложного кирхнеризма - бывший президент уйдет в свой кабинет на первом этаже Сената, чтобы сохранить привычку следить за всеми последствиями, которые возникают в помещениях.

Вопрос, который все еще циркулирует среди правящей партии и оппозиционных сенаторов, заключается в том, какую позицию в конечном итоге займут 15 законодателей, которые признают себя Кирхнеристами или Кампорой. Некоторые подсказки уже можно было увидеть в бюджетном комитете, когда сенаторы Джулиана Ди Туллио и Ана Мария Янни подписали свои мнения с возражениями.

Вторая подсказка вышла вчера: Эрик Туссен, председатель Комитета по отмене незаконного долга (CADTM), известный бельгийский экономист и политолог, находился в Сенате всего на один этаж выше кабинета вице-президента.Там его принял кабинет Оскара Парилли. Сенаторы Мария Инес Пилати Вергара и сенатор Гильермо Снопек и сенатор Маттиас Родригес также присутствовали на встрече с экспертами, советующими Аргентине не возвращать свои долги.

Анабель Фернандес Сагасти (Мендоса), Сильвия Запаг (Неукен), Мариано Рикальде (Каба), Мария Эухения Каталфамо (Сан-Луис), Мария Евгения Дуре (Огненная Земля), Карлос Линарес (Чубут), Сильвина Гарсия Ларабуру, Мартин Доньяте (Рио-Негро)), Леза Гоналес (Формоза).

Если эти законодатели выступают против или воздержатся, правящая партия пожертвует 20 голосов из 35 голосов, принадлежащих блоку «Фронт Тодоса», который, помимо 33 «Вместе за перемены», уже является достаточным желанием превратить интересы в закон.

«Как правило, Кристина Киршнер возвращается, чтобы открыть, покинуть и закрыть сессию во время голосования. Во время дебатов их мало, и я полагаю, что эта возможность сделает то же самое». Они сказали в правящем блоке.

Вчера, в прошлый четверг, окна поврежденной канцелярии вице-президента уже были заменены. На этот раз городская полиция установит забор, чтобы предотвратить дальнейший вандализм в адрес Конгресса, устройство безопасности, которое сам бывший президент отрицал в других случаях и не запрашивал его сейчас. Ни она, ни кто-либо из ее окружения.

меньшинства

«Закон выйдет гладко, и дебаты пойдут логично. Мы скажем, что они безответственны и что этот долг — наша вина. И у нас все в порядке. Ясно, что как в Палате представителей, так и здесь, в Сенате, что наиболее радикальный сектор был потерян». Мы проанализировали радикального сенатора.

Чтобы обострить это твердое крыло оппозиции, тот же лидер подробно объяснил: «Те, кто делает ставку на то, чтобы не сопровождать делегатов или кто не отдал две трети сегодня, такие как Ла Кампора и Патрисия Буллрих. Первые хотели, чтобы их не сопровождали депутаты и могли набрать только 77 голосов, но добились антисанкций. Патрисия отложила два заседания приостановленного Национального стола. Сегодня Макри больше озабочен путешествиями, чем продолжает обсуждать и поддерживать Патрисию, когда узнает, что уже потерялся».

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