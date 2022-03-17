Хюлькенберг заменил Бетел с положительным результатом COVID-19 на GP Бахрейна

Мадрид, 17 марта, немецкий гонщик Нико Хюлкенберг заменит своего соотечественника Себастьяна Бетеля в Гран-при Бахрейна, после положительного теста на чемпиона мира по Covid на чемпионате мира Формулы-1 в эти выходные, как объявила команда «У Себастьяна Бетеля был получен положительный результат на Covid-19, и он не будет участвовать в GP Бахрейна. Его заменит Нико Хюлькенберг, будущий пилот команды Aston Martin Aramco Cognitive Formula One, и войдет в машину после своей первой свободной практики.» «, объясняет он. Хюлкенберг тренирует пару водителей Aston Martin в Бахрейне с канадским Лэнсом Строллом. Нефрит/чай