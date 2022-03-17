Ее муж погиб в результате нападения на посольство Израиля и призывает к справедливости: «Я умру и буду продолжать плакать»

Нелли Дуран Ганотти живет в длинном коридоре PH во Флоресте, который оставляет за собой бочинш, который выводит городскую ярмарку на площадь в другом квартале. Это солнечная суббота, и он ходит с тростью из-за остеоартрита, который настаивает на продвижении. Сначала боль была в пояснице, затем она распространилась на ноги и колени. Какое-то время было больно, но в эти недели еще больше. Я вспоминаю фразу философа XVII века Баруха Спинозы: «Никто не знает, что может тело».

«Прошло 30 лет, а до сих пор я этого не осознавал. Случается, что бремя велико, и я начинаю чувствовать усталость. Когда я был молод, я пошел вперед. Теперь, когда я стал старше, у меня больше нет такого большого ритма работы или мальчишек, я принимаю во внимание все, что пережила. Со мной случается, что за месяц до каждой годовщины я преображаюсь. Я захожу внутрь, не разговариваю, меняю характер. И дело не в том, что я не помню Мигеля каждый день. Но когда приближается годовщина нападения, я не могу ее контролировать. Это из-за того, что я умру и буду продолжать плакать? »

Скорби о пропавшем любимом человеке, которого похитили за секунду. Плакать обо всем, чего не могло быть: об усеченных мечтах, иллюзиях. И в то же время за то, что было: за происходившие сражения, которые нельзя оставить... пока не будет справедливости.

«Я плачу за Мигеля, но прежде всего я плачу о том, что я пережил, о борьбе, обо всем, что нам пришлось пережить. Как вы проживаете вот так 30 лет, верно?»

Нелли была замужем за Мигелем Лансьери, одним из 22 человек, погибших 17 марта 1992 года в результате нападения на израильтян посольство в Буэнос-Айресе. Мигель установил кондиционеры и во время взрыва собирался сделать установку в здании рядом с посольством.

«Установка была запланирована на день раньше, но Мигель проснулся с болью в горле, поэтому они прошли ее во вторник 17-го. Мигель раньше водил фургон, но в тот полдень, когда он чувствовал себя не очень хорошо, он отвез своего напарника, который оставил его с инструментами у двери здания и продолжил искать, где припарковаться. Я слышала, что Мигель звонил в дверь. Взрыв произошел в 14.50 и Фабиан, его напарник, увидел все через зеркало заднего вида».

Нелли овдовела и воспитывала четверых детей: самому старшему было 16 лет, младшему 2 года и 10 месяцев. Посередине близнецы 13 лет.

«Мы начали просматривать больничные списки, пока в полицейском участке нам не сказали, что Мигель находится в морге, и мы должны его узнать. Я хотела войти, но Фабиан и двоюродный брат заставили меня подождать снаружи. В то время я думал, что мне повезло, что они не дали мне его увидеть... Как я до сих пор жил с этим изображением?»

Нелли чувствует, что она снова трясется, что у нее кружится голова, когда она вспоминает ночь в своем доме, когда мальчики ждали во дворе новостей от отца.

« Мне пришлось сказать им, что отец мертв. Потом меня поразило, как приступ, я начал кричать. Неделю я не могла есть. Он жил чаем».

Никто не знает, что может тело. То, на что мы способны или какую настойчивость дышать, подчиняется.

«Мы похоронили его в четверг, и я никогда не останавливался. Я даже не знала, как ездить на автобусе. До тех пор, если мне нужно было пойти к врачу, муж забирал меня. Она была типичной домохозяйкой, отвечала за мальчиков. Но мне нужно было учиться. Я получала стипендии в школе, и они позволили мне больше не платить за изучение английского языка моим старшим сыном. Ночью я убиралась в церкви, ухаживала за пожилыми людьми, когда могла оставить младшего сына с мамой. Люди также очень помогли мне. Некоторые соседи или матери одноклассников моих детей сопровождали меня в отдел социального развития или обращались за помощью в какую-либо организацию, они присылали мне коробки с товарами и даже собирали деньги, чтобы я могла оплатить аренду. Помню, что на первую Пасху без Мигеля нам подарили много шоколадных яиц. И однажды курсант пришел ко мне домой с конвертом, содержащим 1000 долларов. Он принадлежал жене одного из владельцев газеты La Nación, которая знала Мигеля, потому что он поставил кондиционеры в офисах. В конверте было письмо, в котором он запомнился «своим даром людей и таким хорошим человеком»».

Нелли искала адреса в каталоге и отправляла письма Мариано Грондоне, Мауро Виале и Карлосу Менему в Casa Rosada. Она просила помочь ей с работой и осудила всех тех, кто обещал ей невыполненные вещи. Ее история дошла до Acción Social, и она начала получать накопительную пенсию. В то же время она была вызвана в министерство юстиции.

«Поскольку мы уругвайцы, моя мать испугалась, потому что думала, что нас выгонят из страны из-за моих писем. Но я пошла на встречу тем же путем. Хорхе Луис Майорано, который был министром юстиции, принял меня и предложил работу в пресс-центре министерства. Оттуда жизнь немного уладилась».

Претерито перфекто

«Мой муж был щедрым, добродушным парнем. Если бы работы было мало, я бы организовал барбекю или приглашал одного или другого. Он сказал, что это «изгнание». И иногда он рано возвращался с работы и говорил мне: «Я собираюсь потрахаться с вратарями на некоторое время». Мой дом постоянно был полон людей, и я ворчала. Но потом я старался держать свой дом открытым пространством. Полагаю, я хотел поддерживать дух Михаила: что он всегда был, что он все еще там и будет продолжать оставаться».

Уроженец Лоренцо Гейреса, муниципалитета в Уругвае, Мигель поселился в районе Вилья-Креспо в Буэнос-Айресе вместе с семьей своей недавней подруги Нелли. Уругвайский тоже, но из Пайсанду. Они были в последние месяцы 1973 года, и местная диктатура изгнала их.

«Моя мама, папа, сестра и Мигель приехали в Буэнос-Айрес, но я остался еще на год в Уругвае, чтобы закончить педагогическую школу. В одном из таких туда-сюда, в котором я много плакала, я предложил Мигелю выйти замуж. Мне было 18, а ему 26. Свекровь подарила мне ткань для платья, и один из моих шурин оставил нам кусочек своего дома на время, когда Мигель мог навестить меня. Мы купили кровать, шкаф и тумбочку на аукционе. Мы поженились в его деревне, в деревне, в доме его родителей, который был очень старым. С тех пор, как шел дождь в течение месяца, мы повесили брезент и в итоге скапливались в галерее. Мои родственники приехали на комби и мотоциклах, мутные. Это было похоже на брак Луиса Ландрискины. Но так мило. Я была очень счастлива».

Нелли повествует глазами, что пицпирето двигаются, порождая анекдоты. Те моменты, которые, кажется, произошли в другой вселенной, слишком далеко.

«Когда они убили Мигеля, моего сына Мауро, младшего, он не хотел от меня убегать. Я боялась, что со мной что-то случится. И мой отец начал пить. Мигель был сыном, которого не было у моего отца, поэтому он сдался. Он мне больше не отец. Мне пришлось бороться за мальчиков и избавлять отца от пьянства».

Три десятилетия одно и то же

В течение 30 лет расследование нападения, в результате которого была разрушена штаб-квартира посольства Израиля в Буэнос-Айресе, в результате которого погибли 22 человека и более 240 получили ранения, все еще продолжается в аргентинском правосудии. Поскольку речь шла о нападении на иностранную дипломатическую делегацию, с самого начала во главе находился Верховный суд, а в 1999 году он доказал ответственность террористической группировки «Исламский джихад», вооруженного крыла «Хезболлы». Несмотря на наличие международных ордеров на арест, никто из подозреваемых не был арестован.

Три десятилетия вопросов. Мацерировать идеи, как в безумном бесконечном цикле.

«Я всегда удивляюсь, почему за 30 лет не было проведено достаточно исследований. Я не знаю, не работает ли Верховный суд, неосторожен ли он, ему все равно, или есть что-то, что говорит вам не расследовать. Суд является великим отсутствующим. Однако я все еще надеюсь, я чувствую, что чего-то можно добиться. Несмотря на то, что они умирают, как Менем, все еще есть министр юстиции, министр внутренних дел, начальник полиции и полицейские, которых не было у дверей, где они должны были находиться. Я имею в виду, мне кажется, что если ты захочешь... но тогда кто не хочет? Кто несет ответственность? Мы живем с шипом, и с каждым годом мы все больше прибиваемся. Я думаю, что в тот день, когда мы увидим, как кто-то пытается что-то сдвинуть, может быть, это будет немного меньше боли».

С полуулыбкой Нелли вспоминает первые гипотезы. Невинность, с которой они начали пережить этот кошмар.

«Когда мне было 13 лет, Гизела, одна из моих дочерей, сказала мне: «Мама, к счастью, это было в посольстве. Я уверен, что они быстро разберутся с этим». А на самом деле все было наоборот. Только потому, что это было в посольстве Израиля, ничего не было расследовано. И меня не волнует, был ли это Иран, терроризм... Я хочу сказать, что спустя 30 лет у нас не было правосудия и не было выявлено политических лидеров. А это здесь. Бывший министр Херман Гаравано однажды сказал нам, что, к сожалению, Аргентина не готова к нападению и что нет средств для расследования. Как мы расскажем об этом членам семьи и выжившим? Что это значит? Что они никогда не пойдут на расследование, потому что не готовы? Обратитесь за помощью! В Соединенные Штаты, в Израиль, для всех, кроме расследования. За 30 лет сменились разные правительства, и все лгали нам, давали обещания и ничего».

17 марта на сухой площади улицы Арройо, где находился дипломатический штаб, было организовано мероприятие.

«Теракт организован посольством Израиля. Выжившие и родственники жертв принимаются во внимание, они всегда вызывали нас на встречи с послами. Но вы делаете то, что планирует посольство. В этом году нам рассказали, что в Театре Колон состоится мероприятие и что жена жертвы из Израиля (которая произнесет свою речь на иврите, потому что не знает испанского языка), заместитель министра юстиции Израиля (на английском языке, потому что она тоже не владеет испанским языком), и посол будут говорить. Больше ни у кого. Поэтому мы, которые в Аргентине 30 лет ждали, пока этот день будет услышан, не сможем ничего сказать».

Важность возможности сказать. Чтобы исцелить на некоторое время словами. Даже если эти слова устали от произнесения. «Старые слова новы», как однажды писала Альфонсина Сторни.

«Я не знаю, 30 ли ему лет, я не знаю, что это истощение, которое я замечаю в себе и других коллегах, но гнев появляется. Это злость, импотенция, боль. Потому что нам одиноко. И мы также знаем, что мы работали в политике. И не потому, что мы этого не понимаем, а потому, что это все, что у нас осталось: быть на мероприятии в годовщину нападения, чтобы увидеть свои лица, назвать имена погибших. В то время как перед скамейкой политические и официальные лица борются с одной стороны и с другой за то, чтобы быть в кадре, мы, как гости, стоим в стороне, как будто оказываем им услугу присутствовать. На этот раз они даже не дают нам поговорить. Конечно, мы не могли сдаться и не поехать. Но я думаю, что мы могли бы сделать нас невидимыми еще больше».

Нелли смотрит вниз и медленно плачет, почти без звука. С тоской, проколотой в горле. Мы держались за руки. Мы плакали вместе.

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы понять, что люди погибли, убили их. И это несправедливо».

Это несправедливо уже 30 лет.

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