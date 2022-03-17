Познакомьтесь с перуанским рецептом приготовления лучшего чесночного хлеба

Новый рецепт дня для проверки ваших кулинарных навыков. В этом смысле теперь это как закуска, которую можно есть в любое время, что позволяет уменьшить чувство голода на некоторое время. Речь идет о чесночном хлебе, который вызывает восторг у ваших вкусовых рецепторов.

В соответствии с этим у Acomer.pe есть простой рецепт приготовления вкусного чесночного хлеба в больших количествах. Чесночный хлеб снижает уровень холестерина, а также артериальное давление. Это помогает предотвратить рак простаты. Органическое соединение, содержащееся в чесноке, может оказывать защитное действие против стресса. Кроме того, он уменьшает повреждение печени.

Следуйте ингредиентам по порядку и шаг за шагом при подготовке, чтобы продолжить свои кулинарные навыки, которые позволят вам показать своей семье, что на улице все не за покупками. Он берет на себя инициативу в изучении новых блюд, и это ваш шанс доказать это. Удачи.

Ингредиенты

- хлеб багет — 1 (единица)

— сливочное масло — 100 (грамм)

- измельченный чеснок — 1 (столовая ложка)

- рубленая петрушка — 1 (столовые ложки)

— сыр пармезан или моцарелла — (по вкусу)

- сушеный орегано — (по вкусу)

ПОДГОТОВКА

- Нарезать багетный хлеб диагональными ломтиками, отложить в сторону.

- В миске смешайте 100 граммов сливочного масла, 1 столовую ложку измельченного чеснока и 1 столовую ложку мелко нарезанной петрушки. После интеграции охладите до готовности к использованию.

- Намазать маслом каждый ломтик хлеба и выложить на противень. Тем временем вы можете разогреть духовку до 200 ºC.

- Выпекайте ломтики хлеба в течение 10 минут при 200° C. Не отрывайте от него глаз, он может сгореть.

- Выньте из духовки и подавайте.

- Если вы хотите специальный чесночный хлеб, вы можете добавить тертый сыр сверху, сушеный орегано и запекать в течение нескольких минут.

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ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАПРЕТА ЧЕСНОКА

- Защищает от простуды.

- Он действует как природный антибиотик, потому что богат аллицином, который похож на антибактериальное средство

- Помогает предотвратить появление грибка. Было обнаружено, что многие грибы чувствительны к этой пище

- регулирует уровень сахара

- Помогает защитить сердце во время операций на сердце и после сердечного приступа.

НАУЧНАЯ ЗАЩИТА, ЧТОБЫ ЕСТЬ ХЛЕБ

«Мы провели несколько мета-анализов потребления цельного зерна и последствий для здоровья, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, рак и преждевременная смертность», — рассказал исследователь Дагфинн Аун Медиум Школы общественного здравоохранения Имперского колледжа Лондона. «Когда мы изучили конкретные источники зерна, мы обнаружили, что цельнозерновой хлеб, цельнозерновые завтраки, коричневый рис и пшеничные отруби связаны с незначительными рисками».

Ауне не согласна с тем, что хлеб считается «нездоровой» пищей, а скорее наоборот. «Цельнозерновой хлеб здоров», - сказал он. Его исследование показало, что потребление, эквивалентное 7,5 ломтикам цельнозернового хлеба в день, связано с «оптимальными результатами для здоровья».

И хотя он не видит «большой пользы» от потребления белого хлеба, эксперт отметил, что доказательства, связывающие его с увеличением веса и другими нездоровыми последствиями, «гораздо менее надежны», чем данные, подтверждающие положительный эффект цельнозернового хлеба.

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