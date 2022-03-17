Главные новости
Украинско-российский конфликт: Украина осуждает новую «стену» Европы после 3 недель российского вторжения
Гондурас США: гондурасский судья одобрил доставку бывшего президента Эрнандеса в США за незаконный оборот наркотиков
— Российско-российский конфликт на Украине
Киев:
Украина осуждает новую «стену» Европы после 3 недель российского вторжения
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в строительстве новой «стены» в Европе «между свободой и рабством» после того, как в четверг Россия обвинила Москву в бомбардировках кинотеатров, где мирные жители были беженцами, и было написано слово «дети», которое можно увидеть с воздуха.
Дэнни Кемп и Дмитро Горшков
(украинский конфликт российско-американские санкции, центральная нота, 1100 слов - уже отправлено)
Фотографии, инфографика и видео
Джин:
ООН хочет защитить украинских беженцев от торговцев людьми
Миллионы беженцев, спасшихся от войны в Украине, становятся потенциальной добычей для торговцев людьми всех видов, поэтому ООН хочет быстро решить эту проблему, чтобы защитить женщин, детей и наиболее уязвимые группы.
Нина Ларсен
(Конфликт ООН на Украине, бунт российских мигрантов, интервью, 500 слов - уже вышло в эфир)
видео
Прага:
Центральная Европа, которая долгое время была закрыта, открыла свои двери для украинских беженцев.
Их критиковали за то, что они закрыли двери для иммигрантов и беженцев с Ближнего Востока и Африки в 2015 году, а семь лет спустя страны Центральной Европы принимают беспрецедентное количество людей, которые избежали войны в Украине.
Ян Флемер
(Чехия и Украина оспаривают миграцию России, ЕС, Венгрии, Словакии, Польши, фокус, 750 слов - 12:30 по Гринвичу)
Львов, Украина:
Украинские женщины, которые предпочитают вернуться в свою страну
Спасаясь от бомбы, украинские женщины вернулись в свою страну после нескольких дней паломничества, несмотря на разрушения, вызванные войной с Россией.
(Спор Россия в Украине, характеристики, 600 слов - 13H00 по Гринвичскому среднему времени)
Фото, видео
Виннипег, Канада:
Канадцы бросили свои жизни, чтобы помочь Украине сопротивляться
В эту среду Вартан Давтян купил билет в Украину, чтобы защитить страну, где он вырос, оставив работу и безопасную и спокойную жизнь в Канаде.
Женевьева Норман
(Канадская война помощи в конфликте Украина Россия, Фокус, 600 слов - 12:00 по Гринвичу)
картинки
Москва:
Московская фондовая биржа из рая в ад с российскими деньгами
Московская фондовая биржа закрыла 2021 год в стиле, богатом деньгами и инвесторами, но беспрецедентный конфликт и закрытие вызвали у многих россиян проблемы из-за атак в Украине.
(Украина, Россия, конфликт, рыночные санкции, фокус, 600 слов - уже вышли в эфир)
Архивные видео, фотографии
Париж:
Скрипка, «оружие сопротивления» украинского музыканта
В убежище в Харькове, втором городе Украины, Вера Литовшенко произвела фурор в социальных сетях, разместив видео, в котором он играет на скрипке для своих соотечественников на весь мир, «заставляя забыть о войне даже на несколько минут».
Лана Муссауи
(русская культурная музыка в конфликте на Украине, фокус, 600 слов - 12:30 по Гринвичу)
Киев:
Стаковский — Калашникову, чтобы защищать Киев после победы над Федерером
В 2013 году у него был большой сюрприз, когда он победил великого Роджера Федерера на Уимблдоне. Сегодня украинский теннисист Сергей Стаховский патрулирует военную форму и Калашников вокруг Киева, который заявил, что будет защищать «до конца» от российской армии.
Эммануэль Дюпарк
(Интервью по российско-украинскому спору Tennis UKR, 700 слов — 12:30 по Гринвичскому среднему времени)
Фото, видео
Также объявлено о спортивной повестке дня
— Гондурас, США
Тегусигальпа:
Гондурасский судья одобрил доставку бывшего президента Эрнандеса в США за незаконный оборот наркотиков
Судья Тегусигальпа в среду одобрил экстрадицию в Соединенные Штаты бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса (2014-2022) и потребовал предъявить им обвинения в торговле наркотиками, незаконном использовании оружия и перевозке около 500 тонн кокаина.
(Гондурас, США, юстиция, политика незаконного оборота наркотиков, центральные заметки, 900 слов - уже отправлено)
Тегусигальпа:
«JOH» сможет экстрадировать из Гондураса за наркоторговлю союзников США
Он представился палачом наркокартеля Кингпин в Гондурасе, но в итоге попал в тот же мешок.Судья Те Гусигальпа одобрил экстрадицию в США, чтобы столкнуться с обвинениями в наркоторговле со стороны бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса.
(Гондурас Соединенные Штаты по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Semblance, 800 слов - уже отправлено)
Другие новости по регионам
— США
Буэнос-Айрес:
Аргентина готовится ратифицировать новую программу с МВФ на 45 миллиардов долларов
Сенат Аргентины проведет заключительное обсуждение в четверг, чтобы одобрить новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) на сумму 45 миллиардов долларов, которое попытается остановить призрак дефолта и обуздать беглую инфляцию более чем на 50% в год.
(Конгресс правительства Аргентины по долгу, Центральная нота, 500 слов - 11:30 по Гринвичу)
— Европа
Оудинген, Франция:
Морские сторожи следят за иммигрантами между Францией и Соединенным Королевством
«Какова ваша позиция? Сколько детей на борту? Привет? Привет? Учитель?». В спасательном центре на севере Франции операторы отвечают на запросы иммигрантов, которым трудно добраться до британского побережья, как тысячи в 2021 году.
Джоуи Лерой
(Франция, Великобритания, чрезвычайная ситуация на море, транспортировка мигрантов, отчет, 600 слов - 11H30 GMT)
Фото, видео
Дублин:
День Святого Патрика возвращается в Ирландию после двух лет пандемии
В этом году из-за войны сотни тысяч людей, одетых в украинские цвета, а также Ирландия, приняли участие в традиционном параде Святого Патрика в четверг. Этот парад возвращается после того, как два выпуска, отмененные из-за пандемии, символизируют возрождение страны.
Автор: Херд
(Традиция ирландского фестиваля эпидемии пандемии вируса, избранное, 700 слов - уже вышло в эфир)
Фото, видео
— Азия
Сома, Япония:
Сильное землетрясение в Японии погибло, 160 человек получили ранения и материальный ущерб
Согласно пересмотру официального баланса в четверг в сторону понижения, в результате сильного землетрясения 7,4 на востоке Японии погиб по меньшей мере один человек и более 160 человек получили ранения.
Харуми Одзава, Чарли Трибало
(Япония, землетрясение, цунами, транспорт, ядерная энергетика, центральная нота, 550 слов - уже передано)
Фотографии, видео, инфографика
Язык:
Восточный Тимор голосует за прекращение политической блокады
Восточный Тимор готовится к голосованию на президентских выборах в эту субботу, чтобы положить конец политическому и экономическому параличу, который продолжается в течение многих лет в этой бывшей португальской колонии.
Джебония Виейра с Люси Годо в Джакарте
(Политические выборы в Тиморе, презентации, 500 слов — 13:00 по Гринвичу)
картинки
Токио:
Восстание против японских школьных правил
Каждое школьное учреждение в Японии имеет свой собственный кодекс, но строгие правила некоторых школ, которые навязывают все с ног до головы, подвергаются критике и судебным искам.
Киоко Хасегава
(Японская школа социального образования, фокус, 600 слов - 12:30 по Гринвичскому среднему времени))
Архивирование фотографий
— Ближний Восток
Порт Аден отражает шрамы длительной войны в Йемене
Дома с пулевыми отверстиями, здания, превращенные в завалы и представляют собой портреты многочисленных «мучеников». После семи лет гражданской войны в Йемене временная столица Аден демонстрирует рану конфликта, который не свидетельствует о прекращении.
Порт Шата Яйси
(Йемен, экономическая помощь в Адене, голодный конфликт, восстание, инфляционная армия, фокус, 800 слов - уже в эфире)
Фотографии, инфографика
— Общество
Мидии, Чили:
Ученые впервые обнаружили новые организмы, спускающиеся на глубину до 8 000 метров от побережья Чили.
Они спустились на глубину 8000 метров у побережья Чили, где люди этого не сделали, и обнаружили в так называемой «Атакамской впадине» на севере Чили странный микроскопический организм, в котором ученые сегодня больше сомневаются, чем ответ.
(Чилийская океанография Морская наука, фокус, 550 слов - 12H30)
Поднимись на борт Terra I Luna на Средиземном море:
В Средиземном море дельфины и птицы вынуждены жить с ветряными электростанциями.
Дельфины плавают и прыгают, а сотни журавлей летают над голубой водой, пока парусник «Thera i Luna» плывет, чтобы встретить диких животных, которые в будущем будут сосуществовать с десятками ветряных электростанций в Средиземном море.
(Франция Экологическая рыбалка Электросбережение Море, Рекомендуемые, 700 слов - уже вышло в эфир)
Видео, фото
Таранто, Италия:
Италия делает ставку на первую морскую ветроэлектростанцию в Средиземном море
Первые ветряные турбины в Средиземном море начали появляться у побережья Италии, что является символом надежды для Европы перед лицом тяжелого энергетического кризиса, усугубленного войной в Украине.
Производитель интегрированной среды Ella
(Италия Энергетика Окружающая среда ЕС, Отчет, 600 слов - 15H00 по Гринвичу)
Фото, видео
Принять:
Культура красочных головных уборов в Афганистане
Афганистан, расположенный на перекрестке Центральной и Южной Азии, на протяжении веков был местом встречи культур и народов, о чем свидетельствует впечатляющее разнообразие головных уборов, которые носят его жители.
Порт-Вайсс Кохар
(Афганский культурный досуг, фоторепортаж, 350 слов - уже передано)
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