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Украинско-российский конфликт: Украина осуждает новую «стену» Европы после 3 недель российского вторжения

Гондурас США: гондурасский судья одобрил доставку бывшего президента Эрнандеса в США за незаконный оборот наркотиков

— Российско-российский конфликт на Украине

Киев:

Украина осуждает новую «стену» Европы после 3 недель российского вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в строительстве новой «стены» в Европе «между свободой и рабством» после того, как в четверг Россия обвинила Москву в бомбардировках кинотеатров, где мирные жители были беженцами, и было написано слово «дети», которое можно увидеть с воздуха.

Дэнни Кемп и Дмитро Горшков

(украинский конфликт российско-американские санкции, центральная нота, 1100 слов - уже отправлено)

Фотографии, инфографика и видео

Джин:

ООН хочет защитить украинских беженцев от торговцев людьми

Миллионы беженцев, спасшихся от войны в Украине, становятся потенциальной добычей для торговцев людьми всех видов, поэтому ООН хочет быстро решить эту проблему, чтобы защитить женщин, детей и наиболее уязвимые группы.

Нина Ларсен

(Конфликт ООН на Украине, бунт российских мигрантов, интервью, 500 слов - уже вышло в эфир)

видео

Прага:

Центральная Европа, которая долгое время была закрыта, открыла свои двери для украинских беженцев.

Их критиковали за то, что они закрыли двери для иммигрантов и беженцев с Ближнего Востока и Африки в 2015 году, а семь лет спустя страны Центральной Европы принимают беспрецедентное количество людей, которые избежали войны в Украине.

Ян Флемер

(Чехия и Украина оспаривают миграцию России, ЕС, Венгрии, Словакии, Польши, фокус, 750 слов - 12:30 по Гринвичу)

Львов, Украина:

Украинские женщины, которые предпочитают вернуться в свою страну

Спасаясь от бомбы, украинские женщины вернулись в свою страну после нескольких дней паломничества, несмотря на разрушения, вызванные войной с Россией.

(Спор Россия в Украине, характеристики, 600 слов - 13H00 по Гринвичскому среднему времени)

Фото, видео

Виннипег, Канада:

Канадцы бросили свои жизни, чтобы помочь Украине сопротивляться

В эту среду Вартан Давтян купил билет в Украину, чтобы защитить страну, где он вырос, оставив работу и безопасную и спокойную жизнь в Канаде.

Женевьева Норман

(Канадская война помощи в конфликте Украина Россия, Фокус, 600 слов - 12:00 по Гринвичу)

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Москва:

Московская фондовая биржа из рая в ад с российскими деньгами

Московская фондовая биржа закрыла 2021 год в стиле, богатом деньгами и инвесторами, но беспрецедентный конфликт и закрытие вызвали у многих россиян проблемы из-за атак в Украине.

(Украина, Россия, конфликт, рыночные санкции, фокус, 600 слов - уже вышли в эфир)

Архивные видео, фотографии

Париж:

Скрипка, «оружие сопротивления» украинского музыканта

В убежище в Харькове, втором городе Украины, Вера Литовшенко произвела фурор в социальных сетях, разместив видео, в котором он играет на скрипке для своих соотечественников на весь мир, «заставляя забыть о войне даже на несколько минут».

Лана Муссауи

(русская культурная музыка в конфликте на Украине, фокус, 600 слов - 12:30 по Гринвичу)

Киев:

Стаковский — Калашникову, чтобы защищать Киев после победы над Федерером

В 2013 году у него был большой сюрприз, когда он победил великого Роджера Федерера на Уимблдоне. Сегодня украинский теннисист Сергей Стаховский патрулирует военную форму и Калашников вокруг Киева, который заявил, что будет защищать «до конца» от российской армии.

Эммануэль Дюпарк

(Интервью по российско-украинскому спору Tennis UKR, 700 слов — 12:30 по Гринвичскому среднему времени)

Фото, видео

Также объявлено о спортивной повестке дня

— Гондурас, США

Тегусигальпа:

Гондурасский судья одобрил доставку бывшего президента Эрнандеса в США за незаконный оборот наркотиков

Судья Тегусигальпа в среду одобрил экстрадицию в Соединенные Штаты бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса (2014-2022) и потребовал предъявить им обвинения в торговле наркотиками, незаконном использовании оружия и перевозке около 500 тонн кокаина.

(Гондурас, США, юстиция, политика незаконного оборота наркотиков, центральные заметки, 900 слов - уже отправлено)

Тегусигальпа:

«JOH» сможет экстрадировать из Гондураса за наркоторговлю союзников США

Он представился палачом наркокартеля Кингпин в Гондурасе, но в итоге попал в тот же мешок.Судья Те Гусигальпа одобрил экстрадицию в США, чтобы столкнуться с обвинениями в наркоторговле со стороны бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса.

(Гондурас Соединенные Штаты по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Semblance, 800 слов - уже отправлено)

Другие новости по регионам

— США

Буэнос-Айрес:

Аргентина готовится ратифицировать новую программу с МВФ на 45 миллиардов долларов

Сенат Аргентины проведет заключительное обсуждение в четверг, чтобы одобрить новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) на сумму 45 миллиардов долларов, которое попытается остановить призрак дефолта и обуздать беглую инфляцию более чем на 50% в год.

(Конгресс правительства Аргентины по долгу, Центральная нота, 500 слов - 11:30 по Гринвичу)

— Европа

Оудинген, Франция:

Морские сторожи следят за иммигрантами между Францией и Соединенным Королевством

«Какова ваша позиция? Сколько детей на борту? Привет? Привет? Учитель?». В спасательном центре на севере Франции операторы отвечают на запросы иммигрантов, которым трудно добраться до британского побережья, как тысячи в 2021 году.

Джоуи Лерой

(Франция, Великобритания, чрезвычайная ситуация на море, транспортировка мигрантов, отчет, 600 слов - 11H30 GMT)

Фото, видео

Дублин:

День Святого Патрика возвращается в Ирландию после двух лет пандемии

В этом году из-за войны сотни тысяч людей, одетых в украинские цвета, а также Ирландия, приняли участие в традиционном параде Святого Патрика в четверг. Этот парад возвращается после того, как два выпуска, отмененные из-за пандемии, символизируют возрождение страны.

Автор: Херд

(Традиция ирландского фестиваля эпидемии пандемии вируса, избранное, 700 слов - уже вышло в эфир)

Фото, видео

— Азия

Сома, Япония:

Сильное землетрясение в Японии погибло, 160 человек получили ранения и материальный ущерб

Согласно пересмотру официального баланса в четверг в сторону понижения, в результате сильного землетрясения 7,4 на востоке Японии погиб по меньшей мере один человек и более 160 человек получили ранения.

Харуми Одзава, Чарли Трибало

(Япония, землетрясение, цунами, транспорт, ядерная энергетика, центральная нота, 550 слов - уже передано)

Фотографии, видео, инфографика

Язык:

Восточный Тимор голосует за прекращение политической блокады

Восточный Тимор готовится к голосованию на президентских выборах в эту субботу, чтобы положить конец политическому и экономическому параличу, который продолжается в течение многих лет в этой бывшей португальской колонии.

Джебония Виейра с Люси Годо в Джакарте

(Политические выборы в Тиморе, презентации, 500 слов — 13:00 по Гринвичу)

картинки

Токио:

Восстание против японских школьных правил

Каждое школьное учреждение в Японии имеет свой собственный кодекс, но строгие правила некоторых школ, которые навязывают все с ног до головы, подвергаются критике и судебным искам.

Киоко Хасегава

(Японская школа социального образования, фокус, 600 слов - 12:30 по Гринвичскому среднему времени))

Архивирование фотографий

— Ближний Восток

Порт Аден отражает шрамы длительной войны в Йемене

Дома с пулевыми отверстиями, здания, превращенные в завалы и представляют собой портреты многочисленных «мучеников». После семи лет гражданской войны в Йемене временная столица Аден демонстрирует рану конфликта, который не свидетельствует о прекращении.

Порт Шата Яйси

(Йемен, экономическая помощь в Адене, голодный конфликт, восстание, инфляционная армия, фокус, 800 слов - уже в эфире)

Фотографии, инфографика

— Общество

Мидии, Чили:

Ученые впервые обнаружили новые организмы, спускающиеся на глубину до 8 000 метров от побережья Чили.

Они спустились на глубину 8000 метров у побережья Чили, где люди этого не сделали, и обнаружили в так называемой «Атакамской впадине» на севере Чили странный микроскопический организм, в котором ученые сегодня больше сомневаются, чем ответ.

(Чилийская океанография Морская наука, фокус, 550 слов - 12H30)

Поднимись на борт Terra I Luna на Средиземном море:

В Средиземном море дельфины и птицы вынуждены жить с ветряными электростанциями.

Дельфины плавают и прыгают, а сотни журавлей летают над голубой водой, пока парусник «Thera i Luna» плывет, чтобы встретить диких животных, которые в будущем будут сосуществовать с десятками ветряных электростанций в Средиземном море.

(Франция Экологическая рыбалка Электросбережение Море, Рекомендуемые, 700 слов - уже вышло в эфир)

Видео, фото

Таранто, Италия:

Италия делает ставку на первую морскую ветроэлектростанцию в Средиземном море

Первые ветряные турбины в Средиземном море начали появляться у побережья Италии, что является символом надежды для Европы перед лицом тяжелого энергетического кризиса, усугубленного войной в Украине.

Производитель интегрированной среды Ella

(Италия Энергетика Окружающая среда ЕС, Отчет, 600 слов - 15H00 по Гринвичу)

Фото, видео

Принять:

Культура красочных головных уборов в Афганистане

Афганистан, расположенный на перекрестке Центральной и Южной Азии, на протяжении веков был местом встречи культур и народов, о чем свидетельствует впечатляющее разнообразие головных уборов, которые носят его жители.

Порт-Вайсс Кохар

(Афганский культурный досуг, фоторепортаж, 350 слов - уже передано)

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