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четверг 17 март 2022
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Россия

Франция предупреждает, что санкции будут введены до тех пор, пока Москва не согласится на прекращение огня

17 март 2022

Париж, 17 марта Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что санкции против России будут продолжать расти до тех пор, пока Владимир Путин не убедится в том, что цена войны настолько высока, что лучше объявить о прекращении огня и начать переговоры. В интервью газете Le Parisien, опубликованном в четверг, Ле Дриан отметил, что, поскольку Россия пока отказывается от такого прекращения огня, «поэтому санкции будут ухудшаться» до тех пор, пока Путин не уступит место и не начнет «реальные переговоры» с президентом Украины Владимиром Зеленским. На вопрос о предложении Польши направить «мирную миссию» в Украину под защитой вооруженных сил, он ответил, что «существует только одна срочность - прекращение огня» и что только на этой основе можно начать обсуждения, потому что «нет переговоров с оружием к храму». Для главы французской дипломатии, если бы на Украине были нападения с применением химического или бактериологического оружия, Россия была бы «единоличной ответственностью», и это представляло бы собой «невыносимую эскалацию» и повлек бы в качестве ответа «абсолютно массивные и радикальные экономические санкции, без табу», которых он не хотел материализоваться. Он заверил, что угрозы Москвы в связи с поставками оружия европейцами в Украину абсолютно ничего не изменят: «Мы находимся в положении массовой поддержки украинской нации из-за восхищения ее действиями, ее решимости, мужества. Мы продолжаем оказывать эту поддержку». Ле Дриан также утверждал, что президент Франции Эммануэль Макрон должен сохранить канал обсуждения с Путиным и не исключил возможности того, что он может поехать в Украину, хотя это пока не предусмотрено. «В нынешнем состоянии важно упорно держать канал дискуссии с президентом Путиным, чтобы допросить его за его действия. И, конечно, у нас есть постоянный канал обсуждения с Украиной». ШЕФ ч/иг

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