Замбия 17 марта Лусака попрощалась с бывшим президентом Лупией Бандой, которая скончалась в четверг в возрасте 85 лет в прошлую пятницу, и присутствовала на государственных похоронах, на которых присутствовали лидеры Намибии и Зимбабве, а также бывшие лидеры и представители других африканских стран. «Страна была убита горем из-за смерти бывшего президента Банды», - заявил президент Замбии Хахайде Хисилема на мероприятии. «Нет лучшего способа почтить и отпраздновать жизнь РБ (знаменитое прозвище бывшего президента), чем принять ценность мира, стремления к примирению и единству и любви к патриотизму», — добавил президент Замбии. Президент Зимбабве Эмерсон Мнангава и его президент Намибии Хаге Гейнгоб подчеркнули панафриканский характер Банды и наследие самоотверженности и преданности делу. «Президент Банда был панафриканистом и уникальной фигурой в нашем регионе». Мангагва вспоминал. Банда стал четвертым президентом Замбии с 2008 по 2011 год, участвуя в борьбе своей страны против британского колониального правления за независимость. До инаугурации в качестве президента он был послом в Египте и Соединенных Штатах Америки в Замбии, а также был постоянным представителем Организации Объединенных Наций, помимо других дипломатических должностей. Его наследие было запятнано в 2013 году, когда судья не осудил его, а был обвинен в незаконном приобретении до 11 миллионов долларов (около 10 миллионов евро) во время администрации. Бывший лидер умер от рака толстой кишки, который был диагностирован два года назад, как подтвердил на прошлой неделе его сын Эндрю Банда в заявлении, собранном в местных СМИ. Правительство Замбии объявило, что магазин бывшего президента будет открыт завтра в Лусаке, столице Замбии. см-м/мгуз