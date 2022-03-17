На свидание 7 сразятся с У. Сан-Мартин и Карлос А. Маннуччи

После победы в последнем матче турнира хозяин этого дня будет стремиться сохранить свой моральный дух на высоком уровне. В то время как визит проходит без мотивации после падения.

Сан-Мартин не хочет жалеть об очередном падении: 1:3 завершили матч против «Альянсы Атлетико». В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч и проиграл 3.

Карлос А. Маннуччи прибывает с острыми ощущениями после победы над Карлосом Штейном со счетом 1:0.

Сан-Мартин и К. Маннуччи встретятся завтра в 17:30 (по аргентинскому времени). Матч на дату 7 Перу - Лига 1 Betsson 2022 будет проведен на стадионе Сан-Маркос.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 1 победу, а визит добавил 3. В 1 матче они оказались даже на табло.

Расписание U. Сан-Мартин и Карлос А. Маннуччи, в зависимости от страны

Аргентина: 17:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:30

Мексика CST и Никарагуа: 14:30

Мексика MST и Мексика PST: 13:30

Венесуэла: 16:30

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