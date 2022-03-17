Ферровиария и Сантос сыграли забитый гол матч у доктора Адмара де Барроса.

Перубиария и Сантос проводят матч, в котором обе команды могут выиграть тройную ничью.

Хигор (32 Q1), Томас Карвальо (43 '1T) и Бруно Мезинга (45 Q2, пенальти) забили голы за команду хозяев. Забили Лукас Брага (27 Q1), Маркус Леонардо (48 Q1) и Лео Баптистанг (47 Q2).

В течение

первой половины 43-й минуты Томаза Карвалью хвалили за выдающееся определение. После одиночной игры слева руль забил гол в ворота штрафной и положил мяч на левый джойстик. Это невозможно для снайперов!

Лео Баптисто был отличным спектаклем. Нападающий «Сантоса» блистал, забив один гол и дважды ударив ногой.

Еще один игрок, который провел отличный матч, — Хайгор. Перуанский нападающий блистал, сменив один гол и трижды ударив ногой.

Это

была багги и разрушительная игра. Было несколько предупреждений, в том числе Винисиус Януселло, Томас Карвальо, Камачо, Видаль, Сандре и Артур Энрике,

то время как директор Elano Plummer из Перубии объявил тактические действия 4-3-3 с Солом. Среди защитников — Видаль, Бруно Леонардо, Диди, Жоао Лукас, Ветиньо, Рафаэль Льюис и Томас Карр. В нападении приняли участие Валью, Хигор, Бруно Мигинга и Карлос Ориуэла.

Команда Фабиана Бустоса достигла тактического действия 4-3-3 с Жоао Паоло. Оро-младший, Кайке, Эдуардо Бауэрман, Лукас Перес Дефенс, Камачо, Винисиус Януселло, Рикардо Гулар, Лукас Барбоза, Маркус Леонардо и Лукас Фра находятся на передовой.

Луис де Оливейра руководил серией матчей во время матча.

На следующий день Перубия встречает Guarani-SP в качестве посетителя, а Сантос играет активную роль в качестве посетителя против Пальмеры.

Источник справки и изображения: фабрика данных