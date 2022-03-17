Евро: цена закрытия сегодня, 17 марта, в Доминиканской Республике

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прошлый день евро закрылся на уровне 61,08 доминиканского песо в среднем, что на 2,63% больше, чем в среднем 59,52 доминиканских песо в предыдущий день.

За последние семь дней евро вырос на 2,26%, хотя в прошлом году он все еще снизился на 11,09%. Анализируя эти данные с данными предыдущих дней, с этой цифрой он остановил негативную полосу, отмеченную в предыдущие два дня. Волатильность последних семи дней показала явно более высокую доходность, чем волатильность, отраженная в прошлогодних показателях, и представила себя как актив с большими изменениями, чем ожидалось.

На ежегодной фотографии евро достиг максимума в среднем в 66,04 доминиканских песо, а самый низкий уровень составлял 59,12 доминиканских песо в среднем. Евро находится ближе к минимуму, чем максимум.

Доминиканская валюта Доминиканское

песо является официальной валютой Доминиканской Республики, сокращенно обозначается как PDO, и его создание датируется 1971 годом после нарушения золотого стандарта. Сначала его называли «золотым песо» или «доминиканским золотым песо».

В 2010 году в Конституцию была внесена поправка, определяющая, что «национальной денежной единицей является доминиканское песо»; после этого в 2017 году началась постепенная замена банкнот и монет старыми надписями в доминиканском песо.

В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 песо. Банкноты в 5 и 10 песо прекратили обращение и были заменены монетами номиналом 5, 10 и 25 песо соответственно. Между тем, золотые банкноты номиналом 500 и 2000 песо были выпущены по случаю 500-летия открытия Америки и прихода нового тысячелетия.

Следует отметить, что на всех банкнотах есть фраза: «Эта банкнота обладает освободительной силой для оплаты всех государственных или частных обязательств».

В экономическом секторе Центральный банк объявил, что страна завершила 2021 год с валовым внутренним продуктом (ВВП) 12,3%, что отражает восстановление экономики. Он также составил 4,7% в 2021 году по сравнению с 2019 годом, что говорит о возвращении к допандемическому уровню.

С другой стороны, пандемия коронавируса повлияла на Доминиканскую Республику, если говорить об инфляции, так как в конце 2021 года ее уровень составлял 8,5%. По оценкам Центрального банка, к 2022 году ВВП Доминиканской Республики может увеличиться на 5,5-6,0%.

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агентства