Евро: цена закрытия сегодня, 17 марта, в Боливии

Евро торгуется в среднем около 7,51 боливиано, что означает рост на 1,75% по сравнению с показателем предыдущего дня, когда он набрал 7,38 боливиано в среднем.

За последнюю неделю евро накопил рост на 1,62%, хотя, напротив, за год он все еще накопил снижение на 8,74%. По сравнению с предыдущими днями он поставил стоп на два дня подряд с флэтовым трендом. На прошлой неделе волатильность продемонстрировала заметно более высокую динамику, чем волатильность, отраженная в прошлогодних данных, что показывает, что она показывает большие изменения, чем общая тенденция в стоимости.

На ежегодной фотографии евро даже изменился на максимум 7,76 боливиано в среднем, в то время как самый низкий уровень составлял в среднем 7,28 боливийцев. Евро находится ближе к минимальному значению, чем к максимальному.

Неопределенность для боливийского боливиано Боливийский

является законным платежным средством Боливии с 1987 года и разделен на 100 центов, раньше использовалось боливийское песо, но оно было заменено. Центральный банк Боливии является органом, отвечающим за регулирование выпуска валюты.

Сегодня в обращении находятся монеты номиналом 10, 20 и 50 центов, а также 1, 2 и 5 боливиано. В 1988 году боливийский доллар был эквивалентен одному доллару США.

Что касается создания, боливийская валюта прекратила чеканку и печать в колониальные времена из-за отсутствия политического интереса, что в конечном итоге привело к созданию монет и банкнот за рубежом из-за низкой стоимости, которую это подразумевает. В 2013 году они все еще производились в таких странах, как Великобритания, Франция и Чили.

Что касается экономики, то в 2014 году Боливия прибегла к высоким государственным расходам и росту внутреннего кредита для поддержания своего роста, но эти решения привели к увеличению государственного долга и сокращению международных резервов.

Как и во всем мире, пандемия коронавируса сильно ударила по экономике Боливии, хотя инфляция не была такой высокой, как в других латиноамериканских странах, закрыв 2021 год с 0,90 процента.

Согласно прогнозам Всемирного банка в этом году, к 2022 году рост Боливии составит всего 3,7%, однако президент Луис Арсе оспорил эти прогнозы и заверил, что валовой внутренний продукт (ВВП) может вырасти до 6%.

Кроме того, страна завершила 2021 год с положительным сальдо торгового баланса в размере 1,471 миллиона долларов, что стало первым за последние шесть лет, когда в балансе были зафиксированы годовые отрицательные сальдо. В дополнение к этим условиям безработица выросла на 5,2 процента.

Боливия также сталкивается с глобальными усилиями по переходу на чистую энергию, поэтому эти условия побудят одну из крупнейших стран-экспортеров газа искать альтернативы.

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