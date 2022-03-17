Миссия ЕС вместе с Талибаном занимается проблемами прав человека в Кабуле

Брюссель, 17 марта Европейский союз (ЕС) направил дипломатическую миссию в Кабул, чтобы обсудить с талибами, фактическими властями Афганистана, их обеспокоенность ситуацией с правами человека в стране после того, как они восстановили контроль в августе после 20 лет иностранной интервенции. «Недавно посланник ЕС направил в Кабул миссию для продолжения обсуждения ситуации в Афганистане», - подтвердила пресс-секретарь ЕС Набила Масрали на ежедневной пресс-конференции Европейской комиссии. Он сообщил, что специальный посланник ЕС по Афганистану Томас Никлассон и глава отдела Европейской службы внешних действий по Афганистану и Пакистану путешествовали. «На самом деле они все еще находятся в миссии на этой неделе в регионе, в том числе в Кабуле», - сказал он, хотя и сказал, что не может подробно остановиться на перемещении по соображениям безопасности. Масрали отметил, что они провели консультации с Организацией Объединенных Наций, представителями гражданского общества, политическими деятелями, гуманитарными НПО или международными партнерами, присутствующими в Кабуле, а также «встречи с фактическими афганскими властями». Пресс-секретарь заявила, что это «возможность показать, что ЕС стоит вместе с афганским народом, и указать властям де-факто, что, несмотря на то, что внимание международного сообщества преимущественно в других местах, ЕС всегда пристально следит за действиями талибов», - сказала она отмечается в связи с войной в Украине. Он также отметил, что этот визит также станет «хорошим временем для укрепления двустороннего диалога ЕС с властями де-факто и для последующих действий», в дополнение к «настоянию на возвращении мальчиков и девочек в школы на всех уровнях после возобновления их открытия после Нового года 27 марта», напомнил он. Он также сказал, что это будет «возможность поднять необходимость инклюзивного правительства и пересмотреть ситуацию с правами человека, включая опасения по поводу произвольных задержаний и насильственных исчезновений, на которые мы уже отреагировали на местном уровне». ЕС не признает легитимность движения «Талибан» у руля Афганистана с августа, но считает, что он должен держать путь диалога открытым для облегчения поступления международной гуманитарной помощи афганскому населению. ШЕФ рджа/мб/объявления (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)