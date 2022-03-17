Ранняя диагностика вируса ВПЧ помогает избежать рака шейки матки

Буэнос-Айрес, 17 марта Ранняя диагностика вируса папилломы человека (ВПЧ) может предотвратить рак шейки матки, заболевание, которое ежегодно уносит жизни 28 000 женщин в Латинской Америке и Карибском бассейне, сообщает специалист в четверг. «Только вовремя спасаются жизни от этой патологии, которая поражает женщин и которые из-за невежества или даже отсрочки не проходят тест. Вот почему массовое распространение информации так важно, чтобы напомнить всем женщинам, что они должны проходить регулярные обследования», - сказала Эфе Франсиско Айербе, менеджер по продуктам для женского здоровья в Роше. Эксперт напомнил, что вирус папилломы человека (ВПЧ) является основной причиной рака шейки матки в Латинской Америке и Карибском бассейне, и каждый год у 56 000 женщин диагностируется рак шейки матки и более 28 000 умирают. «Мы знаем, что ВПЧ может быть ведущей причиной этого рака, поэтому важно придерживаться профилактических скринингов», - сказал он. Айербе, которая имеет большой опыт в области женского здоровья, сказала, что женщинам важно проходить тест на папиллому человека с 25 лет, а также подчеркнула, что вакцинация и своевременный скрининг являются фундаментальным шагом в профилактике рака шейки матки. КАМПАНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ Специалист напомнил, что существует более 200 типов ВПЧ, хотя только небольшая группа из них подвержена высокому риску; кроме того, генотип 16 и генотип 18 ответственны за 70% случаев рака шейки матки. «Однако именно на ранних стадиях его можно вылечить без осложнений становления канцерогенным и смертельным исходом», - сказал он. Вот почему Айербе пригласила всех участников, вовлеченных в проблему здравоохранения, присоединиться к кампании «HaztehPver», чтобы все женщины знали о своих рисках и начали проводить профилактику. Кампания, начатая в Аргентине с помощью так называемого HazteHPver, предлагает всем женщинам без исключения проходить регулярный скрининг и скрининг на вирус папилломы человека (ВПЧ). По словам Айербе, цель состоит в том, чтобы все женщины имели доступ к своевременной и качественной диагностике. В нем также подчеркивается приверженность Roche охране здоровья женщин, поскольку профилактика с помощью диагностического тестирования является одной из трех основных целей, которые должны быть достигнуты Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Цель состоит в том, чтобы ни одна женщина не потеряла жизнь из-за рака шейки матки к 2030 году.