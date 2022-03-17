Доллар: цена закрытия сегодня 17 марта на Гаити

Доллар США уплачивался в среднем на уровне 103,19 гурда, что означало снижение на 2,19% по сравнению с показателем предыдущего дня, когда он торговался в среднем на 105,50 гурдов.

Что касается доходности на прошлой неделе, то доллар США снизился на 0,78%; напротив, в прошлом году он все еще увеличился на 16,19%. По сравнению с предыдущими днями он завершил две сессии положительного тренда. На прошлой неделе волатильность составила 18,82%, что несколько выше годового показателя волатильности (17,19%), что указывает на то, что он переживает фазу нестабильности.

На ежегодной фотографии доллар США достиг максимума в среднем в 105,64 гурда, а самый низкий уровень составлял в среднем 97,87 гурда. Доллар США находится ближе к максимуму, чем к минимуму.

Гаитянский

гурд Ла гурд (переводится как «толстый») - это валюта официального использования в Гаити и называется тугрик, она также разделена на 100 центов, а ее печатание регулируется Банком Республики Гаити.

Хотя его название происходит от французского языка, его происхождение отсылает к испанской валюте под названием «gordos»; некоторые граждане также называют ее «goud», так что она похожа на английское слово «настроение».

Введенные в 1813 году для замены старого фунта, в настоящее время их можно найти за 5, 10, 20, 50 центов, а также 1 и 10 гурдов, однако монеты номиналом 5, 10 и 20 центов не имеют регулярного использования, поэтому их использование в меньшинстве.

Что касается билетов, то здесь есть 10, 20, 25, 50, 100, 250 и 1000 гурдов. Один гаитянский гурд в настоящее время эквивалентен 0,0097 единице доллара США, а также 0,0085 единицы евро.

За свою историю гурд транслировал три раза, последняя из которых была выпущена в 1872 году, и в настоящее время она используется. В 1912 году валюта была привязана к доллару США, но в 1989 году она была отвязана, несмотря на то, что сегодня есть места, где граждане предпочитают использовать гаитянский доллар, за которым следует доллар США, вторая по популярности валюта.

Следует отметить, что спрос на валюту за пределами страны низок, поскольку Гаити является страной с хрупкой экономикой, она не является страной-экспортером и полностью зависит от сельского хозяйства для выживания. Кроме того, ее годовой бюджет на 20 процентов финансируется за счет иностранной помощи.

С другой стороны, гаитянские банкноты выбрали изображения исторических личностей, таких как знаменитый пешеходный рынок Марше Вальер, а также Катрин Флон, которая является символом гаитянской революции, была женщиной, которая сшила первый флаг Гаити в 1803 году. Герб появляется на оборотной стороне всех монет.

Что касается экономики

, то Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) отметила, что Гаити, наряду с такими странами, как Суринам и Венесуэла, испытывает хроническую инфляцию, которая частично усугубляется пандемией коронавируса.

Кроме того, в прошлом году стране также пришлось столкнуться с политической дестабилизацией после убийства президента Жовенела Мойза, волны насилия и сильного землетрясения, произошедшего в апреле 2021 года.

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агентства