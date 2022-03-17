Дина Болуарте не знала о существовании законопроекта о продвижении выборов

Презентация президента Педро Кастильо в Конгрессе Республики была направлена на создание мостов между исполнительной и оппозиция в законодательном органе; однако попытка достичь на консенсус повлияло объявление премьера Анибала Торреса о существовании проекта по продвижению выборов созданный дворцом. Со своей стороны, первый вице-президент и министр развития и социальной интеграции, Дина Болуарте заявила, что не знает о существовании этого проекта.

«Послание, которое президент дал вчера, было одобрено Советом министров. В любом случае, я не знала об этом окончательном пункте [продвижении выборов], потому что они не дали нам знать об этом», - сказала она прессе.

« Конечно, это было то, что премьер-министр обсуждал с президентом , но мы одобрили то, что президент сказал вчера в Конгрессе всему перуанскому народу», - добавил коллега министр развития и социальной интеграции (Midis), подтвердил что остальные также не знали о предложении, которое не было выдвинуто.

Несмотря на то, что это новый признак несогласованности действий между членами исполнительной власти, министр Болуарте не был против проведения выборов, которые будут направлены на избрание нового президента, вице-президентов и конгрессменов. Для нее это вопрос «вероятности в правовых рамках».

«Он сказал мне: «Доктор, мы предпринимаем последнюю попытку согласовать в Конгрессе, чтобы исправить эту политическую нестабильность, которая существует, это необходимо, и мы, возможно, сможем достичь соглашений, чтобы противостоять большим проблемам, которые есть в стране». объявление о проведении всеобщих выборов. Это правда », - были слова, которыми премьер-министр Анибал Торрес удивил тех, кто работает с ним, и тех, кто был в Конгрессе через несколько часов после окончания речи Педро Кастильо.

ЧТО КАСТИЛЬО СКАЗАЛ КОНГРЕССУ?

Вскоре после того, как были запланированы дебаты по ходатайству о вакансии против него, президент Кастильо отправился в палату Конгресса, чтобы добиться консенсуса между обеими ветвями власти. Это была речь, в которой он рассмотрел работы, проведенные его правительством в течение последних восьми месяцев, и призыв к единству на благо граждан.

Кастильо признал, что во время его администрации были допущены ошибки, но отрицал, что причастен к какому-либо акту коррупции. Хотя это была попытка разрядить напряженность, он не колеблясь поставил под сомнение работу, проводимую судебными органами, прокуратурой, Конституционным судом и Канцелярией омбудсмена.

«Сегодня я категорически подтверждаю, что не совершал никакого коррупционного акта, не говоря уже о том, чтобы участвовать в любой ситуации, которая стремилась отдать предпочтение конкретным интересам», - заявил, который с июля прошлого года был вовлечен в скандалы во главе со своим бывшим секретарем Бруно Пачеко, допрашиваемая бизнесвумен Карелим Лопес, члены кабинета и близкие члены семьи.

«В средствах массовой информации повторяется, что я встречался и поддерживал бы связи с госпожой Карелим Лопес. Однако его защита говорит совсем об обратном», - сказал он в другом пункте своей презентации; однако в предыдущих случаях сам президент признавался, что встречался с предпринимательницей, которая сегодня стремится эффективно сотрудничать с системой правосудия.

В конце своего выступления он заявил, что вскоре направит в парламент «пакет реформ, которые позволят нам преодолеть этот структурный кризис», но не стал вникать в то, что это будет, и не привел подробностей их возможных характеристик. Несмотря на попытки навести мосты, Педро Кастильо снова должен будет присутствовать на Конгрессе 28 марта, чтобы столкнуться с продолжающимся процессом вакансий.

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