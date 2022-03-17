По оценкам Кубы, производство картофеля не будет удовлетворять внутренний спрос

Гавана, 17 марта Министерство сельского хозяйства Кубы признало в этот четверг, что внутреннее производство картофеля в 2022 году не будет удовлетворять внутренний спрос и, в лучшем случае, будет на уровне прошлого года. Как пояснила кубинскому информационному агентству (ACN) специалист Энел Эспиноса, предполагаемый сбор в этом году составляет 116 396 тонн, что «далеко от национального спроса». Однако, добавил он, 56 процентов площадей, отведенных под эту культуру, были засеяны «вне идеального календаря», главным образом из-за отсутствия вводимых ресурсов», что затруднит достижение поставленных целей. Согласно данным Национального управления статистики и информации (ONEI), собранным Efe, эта цель аналогична урожаю, полученному в 2020 году (115 385 тонн), последнем году, за который мы зарегистрировали, который был худшим с 2017 года. Если официальный прогноз будет достигнут, то это станет четвертым худшим результатом сбора картофеля с 2000 года. Эспиноза также признает, что урожай будет далек от пиков, зафиксированных кубинским сельским хозяйством, которое на рубеже веков превысило 300 000 тонн картофеля, что более чем вдвое превышает нынешний прогноз. Эта информация известна в неблагоприятное для кубинской сельской местности время после того, как в последние месяцы были получены негативные данные по основным культурам, таким как сахар, табак и кофе. Страна, которая импортирует от 60 до 70% необходимых ей продуктов питания, также переживает серьезный экономический кризис из-за пандемии, экономических санкций США и ошибок в национальном макроэкономическом управлении. Кризис характеризуется дефицитом основных товаров, частичной долларизацией экономики и резким скачком цен. ШЕФ JPM/час