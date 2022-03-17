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четверг 17 март 2022
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Россия

Управление контролера обнаружило проблемы на мосту Пумарехо, превышающие 25 миллиардов долларов

Аудиторская группа показала, что Invías не эффективно выполняет функцию надлежащей защиты активов, полученных в результате строительства

17 март 2022

В ходе исследования, проведенного Управлением Генерального контролера Республики для определения того, как государственные ресурсы инвестируются в страну, было обнаружено, что семь проектов, присужденных Национальным институтом дорог (INVIAS), имеют проблемы. Неудачи наносят материальный ущерб в размере более 50 миллиардов песо, из которых половина ресурсов была недостаточна на мосту Пумарехо в Барранкилье.

Было подробно указано, что проблемы, связанные с мостом Пумарехо, наносят ущерб капиталу в размере 25 296 миллионов песо. По мнению органа управления, проблема заключается в плохом управлении для обеспечения постоянной работы систем освещения и контрольно-измерительных приборов этой структуры, введенной в эксплуатацию с декабря 2019 года.

Что касается выполненных работ, аудиторская группа показала, что Invías не эффективно выполняет функцию надлежащей защиты активов, полученных в результате построенных работ. Постоянные кражи и вандализм на элементах моста были обнаружены, и власти не смягчили эту ситуацию, хотя о них было известно с начала строительства, поскольку район, где расположен этот мост, является зоной толерантности.

Аналогичным образом, недостатки в качестве некоторых элементов построенных мостовых конструкций были очевидны в результате недостатков в процессе строительства и надзоре.

Было указано, что на дату завершения аудита соответствия (ноябрь 2021 года) «мост был без освещения и без работы системы контрольно-измерительных приборов, несмотря на большие инвестиции, вложенные в эти цели».

Это означает, что несмотря на то, что работа была завершена и введена в эксплуатацию, она не работает на 100%.

Управление Контролера считает, что в данном случае возникло неэкономичное и неэффективное управление ресурсами, что привело к неиспользованию как освещения на мосту, так и к установке моста, что повлекло за собой потерю и ухудшение произведенных инвестиций. Это также порождает необходимость в новых инвестициях для ввода в эксплуатацию освещения в конструкции.

В этой ситуации общая стоимость, выплаченная строительному подрядчику за системы освещения и контрольно-измерительных приборов, была увеличена как предполагаемый материальный ущерб, поскольку они не находились в эксплуатации на момент проверки соответствия и, следовательно, не предоставляли услуги по охране и мониторингу предусмотренные в проектах моста и оплаченные при разработке контракта на строительство.

Следует отметить, что аналогичным образом имеется административное заключение с предполагаемым дисциплинарным взысканием и началом предварительного расследования, поскольку преждевременная коррозия была очевидна на перилах нового моста. Именно эти факты послужили основанием для рекомендации провести предварительное расследование, с тем чтобы установить предполагаемый налоговый ущерб, оценить его стоимость и установить подозреваемых преступников.

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