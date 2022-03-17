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четверг 17 март 2022
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Россия

В Китае обнаружен новый тип динозавров, который жил более 190 миллионов лет назад.

17 март 2022

Пекин, 17 марта По данным официального агентства Синьхуа, группа китайских ученых обнаружила новые таксоны бронированных динозавров, которые жили около 190 миллионов лет назад в южном регионе Юньнань. Исследование, проведенное экспертами Школы биологических наук Университета Юньнань и опубликованное на этой неделе в журнале eLife, было основано на некоторых окаменелостях черепа, конечностей, брони и осевого скелета этого динозавра, найденных в провинции. Ученые определили группу таксонов, которая называется Yuxisaurus kopchicki и принадлежит к подотряду тиреофоров благодаря уникальной особенности, обнаруженной в черепе животных и в задней части черепа. Окаменелость была найдена в муниципалитете города Юйси, который расположен в самом центре провинции, и дает имя новому динозавру. Тиреофоры обитали на Земле в период верхней юры около 150 миллионов лет назад, но окаменелости Yuxisaurus kopchicki датируются 190 миллионами лет (нижняя юрский период), а новый таксон стал старейшими тиреофорами, обнаруженными в Азии на сегодняшний день. Би Шундун, соавтор исследования. Большинство динозавров-тиреофоров были травоядными и имели кожаную броню на спине и спине тела.Лучший Я/ АМД

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