Кастильо видит институциональный кризис в конституционном решении по Фухимори

17 лет Лима Президент Перу Педро Кастильо посчитал в этот четверг, что решение Конституционного суда (ТК) одобрить хабеас корпус в пользу осужденного бывшего президента Альберто Фухимори (1990-2000 годы), которое позволит ему выйти из тюрьмы, свидетельствует о «институциональном кризисе» что, по его мнению, переживает страна. «Институциональный кризис, о котором я говорил в своем послании Конгресс (в прошлый вторник), отражен в последнем решении Конституционного суда», - написал Кастильо в своем аккаунте в Twitter. Конституционный совет объявил апелляцию, поданную адвокатом Грегорио Парко Аларконом на решение Верховного суда, который в 2018 году отменил помилование, предоставленное Фухимори 24 декабря 2017 года тогдашним президентом Педро Пабло Кучински (2016-2018). «Органы международного правосудия, к которым прикреплена Перу, и верховенство закона должны предупреждать эффективное отправление правосудия для народа», - написал Кастильо в том же сообщении, опубликованном в социальной сети. Правитель поставил под сомнение легитимность Конституционного суда и других институтов в прошлый вторник во время речи, произнесенной во время дебатов по ходатайству о вакансии (увольнении) в Конгрессе. «Основные институты в нашей стране имеют проблемы с легитимностью, власти с истекшими мандатами, а в других случаях у них даже нет кворума для работы или они неполны», — заявил Кастильо в прошлый вторник. В четверг Высокий суд объявил апелляцию, поданную адвокатом Грегорио Парко Аларконом на решение Верховного суда, который в 2018 году отменил помилование, предоставленное Фухимори 24 декабря 2017 года тогдашним президентом Педро Пабло Кучински (2016-2018). Магистрат ТС Элой Эспиноса подтвердил в диалоге с Canal N, что суд имеет ничью при голосовании, поскольку три члена проголосовали против предоставления хабеас корпус бывшему президенту, а три других высказались за. Среди тех, кто поддержал эту меру, был президент ТС Аугусто Ферреро, который имел право отдать «качественный голос или двойной голос», чтобы нарушить равенство. Эспиноса сказал, что позиция президента ТС заключается в том, что Фухимори «является человеком, у которого уже есть проблемы со здоровьем», и существует «гуманитарная ситуация, которой нужно заниматься», те же самые предпосылки, для которых было предложено помилование 2017 года. ШЕФ пбк/гдл/лл