Автомобили с динамиками оживляют уличные вечеринки Венесуэлы

КАРАКАС (AP) — Десятки людей танцуют вместе в окрестностях Каракаса. Уже почти полночь, и когда начинает играть «Сделай это», популяризированную TikTok, так много молодых людей, взрослых и детей блокируют улицу, игнорируя неприятный запах, исходящий от заброшенного мусоровоза недалеко.

Оглушительная музыка исходит из динамиков, установленных в багажниках автомобилей и фургонов, которые соревнуются в том, какой из них имеет самую мощную звуковую систему.

Эти уличные вечеринки, где играет электронная музыка, валленато, бачата и другие ритмы, позволяют молодым и взрослым наслаждаться танцами в районах, где больше нет дискотек или их цена непомерно высока.

«Надо это почувствовать, жить надо... С помощью «автозвука» вы закрываете глаза и поднимаетесь», - сказал Луис Даниэль «Эль Леон» Кастро, владелец одного из автомобилей. «Это что-то неописуемое».

В багажнике четырехдверного Hyundai Getz от Castro есть четыре динамика, усилители, басы и свободное пространство, чтобы произвести впечатление: вы можете бросить туда рубашку, и ткань будет подпрыгивать в такт музыки. Крышка багажника настолько тяжелая, что пять человек должны были подтолкнуться, чтобы открыть ее.

Автомобили начинают прибывать с наступлением темноты в Петаре, одном из крупнейших трущоб в Латинской Америке. Какое-то время автомобили, мотоциклы и некоторые автобусы умудряются проезжать, заставляя людей бегать. Но когда приближается полночь и прибывает все больше людей, движение останавливается.

Это явление, каким бы дорогим оно ни было, вновь набирает силу в Венесуэле по мере того, как экономика страны страдает. Миллионы людей оказались в нищете в условиях глубокого политического, социального и экономического кризиса, но доллар циркулирует более свободно, чем до пандемии коронавируса. А чтобы превратить автомобили в музыкальные шкатулки, нужно немало долларов.

В преддверии карнавала сотрудники бизнеса Карлоса Ароча измеряют, песут, вырезают и раскрашивают изготовленные на заказ изделия для фургонов, которые наполнят пляжи музыкой. Оснащение автомобиля может занять месяц и обойтись в 10 000 долларов, что больше, чем тот же автомобиль.

«В Венесуэле всегда было увлечение тратой денег на транспортные средства. Не знаю почему. Это то, что имплантировалось в нас годами», — говорит Ароча. «Люди видят, как поместить звук на него. Есть люди, у которых даже нет дома».

Arocha, который работает в этом бизнесе 13 лет, сказал, что некоторые магазины в отрасли закрылись во время кризиса.

В ту же ночь, когда Кастро и его друзья праздновали в Петаре, группа студентов колледжа отпраздновала свой выпускной в соседнем районе с несколькими автомобилями, припаркованными под пешеходным переходом. Около 50 человек танцевали в этом секторе.

Некоторые молодые люди подошли к выступающим, улыбались и с широко открытыми глазами указывали на некоторых ораторов.

Люди в этом районе знают о трудностях, работают на нескольких работах и зависят от денег, которые родственники отправляют им из-за границы. Но он также умеет танцевать, чтобы забыть о своих проблемах, хотя бы на несколько часов.

«Я рассматриваю это как вечеринку, что-то очень хорошее, что нам всем нравится, несмотря на ситуацию», - сказал Луис Медиавилла, 18-летний студент. «Здесь вы наслаждаетесь, живете и наслаждаетесь, как говорите. Все, что они делают, очень хорошо... Веселая, сумасшедшая конкуренция. Это очень хорошо».

Он указал, что сражения между автомобилями заставляют людей веселиться без необходимости ехать в город, в ночной клуб или тратить 30 долларов на бутылку рома, которая стоит 10 долларов по соседству.

В прошлом владельцы автомобилей и власти увлекались игрой в кошки-мышки, но никто не вмешивался в битву, которой наслаждалась Mediavilla.

Шум иногда беспокоит соседей, но торговцы продают больше напитков, еды и сигарет.

Эрли Руис, профессор социологии Центрального университета Венесуэлы, сказал, что автомобили и уличные танцы вызывают у участников ощущение принадлежности.

Знаки на дверях ночных клубов могут исключать некоторых, но уличные вечеринки открыты для всех.

«Я включаю музыку и вдруг снимаю рубашку, пиджак», — сказал Руис. «На улице все эти правила полностью исчезают, что обычно не позволяет мне веселиться так, как я хочу».