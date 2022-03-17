Брюссель запускает веб-сайт с данными о 1,5 млн региональных проектов

Брюссель, 17 марта Европейская комиссия запустила свою онлайн-платформу Kohesio в этот четверг, где информация о более чем 1,5 млн проектов из всех государств-членов финансировалась из местных фондов. В заявлении агентства говорится, что он будет доступен на всех официальных языках Европейского Союза и будет включать проекты Европейского фонда регионального развития (ERDF), Фонда сплочения и Европейского социального фонда. «Kohesio предоставляет наиболее полный набор информации, созданной для того, чтобы узнать, как политика сплочения способствует укреплению ЕС», — заявила Элиза Феррейра, комиссар по вопросам сплочения и реформ Элиза Феррейра на пресс-конференции. «Всего за несколько кликов каждый может узнать, как работает ЕС и инвестировать в регионы и города». Николя Шмит, его коллега, отвечающий за портфель занятости и социальных прав, подчеркнул, что Европейский фонд «может реально изменить ситуацию для граждан ЕС, особенно тех, кто больше всего нуждается в помощи». Таким образом, платформа собирает информацию о 1,5 миллиона проектов, соответствующих бюджету на 2014-2020 годы, а также ссылки на каждую программу, а также информацию о 500 000 бенефициаров и статусе реализации каждой программы. Информация, предоставляемая платформой, охватывает более 300 действующих программ в 27 странах-членах ЕС и включает визуализацию с помощью интерактивных карт, позволяющих получать данные географически. Запуск Kohesio совпадает с восьмым Форумом сплочения, который прошел в этот четверг и пятницу в Брюсселе, среди которых Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, Франс Тимерманс, вице-президент Европейского сообщества зеленого курса, и вице-президент Надя Кальвиньо, испанский экономист Надя Кальвиньо. Главная/Кошки/FP (Более подробную информацию о Европейском союзе можно найти на сайте Europe.euractiv.es)