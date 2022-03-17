Боливия: цена закрытия доллара сегодня 17 марта к BOB

В прошлый день доллар США закрылся на уровне 6,80 боливиано в среднем, что на 1,62% больше по сравнению с 6,69 боливиано в среднем днем ранее.

По сравнению с предыдущими днями пара остановилась две сессии подряд с флэтовым трендом. Что касается волатильности прошлой недели, то она явно выше показателей, достигнутых за последний год (9,57%), что указывает на более нестабильное поведение.

В прошлом году доллар США достиг максимума в среднем в 6,82 боливиано, а самый низкий уровень составлял в среднем 6,65 боливиано. Доллар США находится ближе к максимуму, чем к минимуму.

Боливийский боливиано

является законным платежным средством Боливии с 1987 года и разделен на 100 центов, ранее использовалось боливийское песо, но его заменили. Центральный банк Боливии является органом, отвечающим за регулирование выпуска валюты.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 10, 20 и 50 центов, а также 1, 2 и 5 боливиано. В 1988 году боливийский доллар был эквивалентен одному доллару США.

Что касается производства, боливийская валюта прекратила чеканку и печать в колониальные времена из-за отсутствия политического интереса, что в конечном итоге привело к созданию монет и банкнот за рубежом из-за низкой стоимости, которую это подразумевает. В 2013 году они все еще производились в таких странах, как Великобритания, Франция и Чили.

Что касается экономики, то в 2014 году Боливия прибегла к высоким государственным расходам и росту внутреннего кредита для поддержания своего роста, но эти меры привели к увеличению государственного долга и сокращению международных резервов.

Как и в других странах, пандемия коронавируса серьезно повлияла на экономику Боливии, хотя инфляция не была такой высокой, как в других латиноамериканских странах, закрыв 2021 год с 0,90 процента.

Согласно прогнозам Всемирного банка в этом году, к 2022 году рост Боливии составит всего 3,7%, однако президент Луис Арсе оспорил эти прогнозы и заверил, что валовой внутренний продукт (ВВП) может вырасти до 6%.

Кроме того, страна завершила 2021 год с положительным сальдо торгового баланса в размере 1,471 миллиона долларов, что стало первым за последние шесть лет, когда в балансе были зафиксированы годовые отрицательные сальдо. В дополнение к этим условиям безработица выросла на 5,2 процента.

Боливия также сталкивается с глобальными усилиями по переходу на чистую энергию, поэтому эти условия побудят одну из крупнейших стран-экспортеров газа искать альтернативы.

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агентства