Байден разговаривает с Си по телефону о войне в Украине в пятницу

ВАШИНГТОН, 17 МАРТА Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с китайцем Си Цзиньпином в эту пятницу, где обсудит вторжение России в Украину. Белый дом сообщил об этом звонке в сегодняшнем заявлении, в котором не уточнялось, когда произойдет звонок и был ли звонок сделан по просьбе Вашингтона или Пекина. Правительство США организовало диалог в рамках «постоянных усилий по поддержанию открытой линии связи» между двумя странами. Помимо войны в Украине, еще один вопрос, о котором будут говорить лидеры, — как управлять международной конкуренцией между Китаем и США. АРК/МЮ