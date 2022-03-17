Австралийский фьючерсный рынок вновь открывается после 4 часов «технических трудностей»

Сидней (Австралия), 17 марта, австралийский фьючерсный рынок ASX 24 возобновил торги в четверг после того, как был приостановлен более чем на четыре часа из-за неуказанных «технических трудностей». Австралийская фондовая биржа (ASX) заявила в своем заявлении, что «ASX приносит извинения за произошедшие потрясения и опубликует отчет об инциденте в будущем». Проблема, которая не затронула другие парки, была обнаружена в 9:43 утра по местному времени (+11 по Гринвичу), а деятельность возобновилась в 13.50, сообщает агентство. Этот сбой является самой последней из серии технических проблем, с которыми ASX столкнулся за последние два года, в том числе одна, которая была зарегистрирована всего год назад на рынке ASX 200, которая должна быть закрыта на целый день после активации обновления, которое не было завершено, сообщает портал News.com.au. ватт-нк/амд