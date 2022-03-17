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четверг 17 март 2022
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Россия

По меньшей мере 53 человека погибли в результате российской бомбардировки Ченихоф.

В городе на севере Украины произошла жестокая бомбардировка, в результате которой погибли 13 человек, которые выстраивались в очередь в супермаркете за хлебом.

17 март 2022
Foto del lunes de rescatistas removiendo escombres de una escuela alcanzada por el bombardeo ruso en Chérnigov Mar 7, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UNA TERCERA PARTE, CRÉDITO OBLIGATORIO
Foto del lunes de rescatistas removiendo escombres de una escuela alcanzada por el bombardeo ruso en Chérnigov Mar 7, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UNA TERCERA PARTE, CRÉDITO OBLIGATORIO

За последние сутки в результате взрыва бомбы, вызванной российскими войсками в североукраинском городе Ченигю, погибли по меньшей мере 53 человека. Об этом сообщил глава государственной администрации региона Вячеслав Чаус в сообщении в Facebook, собранном агентством «Укринформ».

«Красная армия разрушает гражданскую инфраструктуру Чернигова, подвергая город систематическим артиллерийским и воздушным ударам», — заявил местный чиновник.

«За последние сутки тела 53 жертв, убитых россиянами, были доставлены в морг», — сказал Чаус.

Несмотря на продолжающиеся бомбардировки, в городе постоянно работает бригада электриков и других коммунальных работников, добавил он.

Они пытаются восстановить электричество, газ и воду, которые были серьезно повреждены в результате постоянных обстрелов. Чаус посоветовал всем, кто укрывается в местах, где нет воды или еды, обратиться за помощью в украинский военный центр.

Местные чиновники также напомнили о событиях, произошедших в городе в среду. Он выстроился в очередь в супермаркете, чтобы купить хлеб, и рассказал, что по меньшей мере 13 человек погибли, когда группа граждан подверглась нападению со стороны россиян. Вечером власти сообщили, что пять тел, включая троих детей, были найдены под остатками бомбардировки в том же городе.

Несколько дней назад мэр города разместил в социальных сетях видео библиотеки, которая была сожжена дотла из-за беспорядочной бомбардировки.

Поскольку вторжение вступает в третью неделю и российские войска пытаются завершить осаду украинской столицы Киева, сообщения о бомбардировках гражданских объектов на Украине растут. Там жители должны соблюдать комендантский час до утра четверга. По мнению городских властей, Киев переживает «опасный момент».

(Включает информацию из EFE и AFP)

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