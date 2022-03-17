Азиатская фондовая биржа растет после повышения ставки ФРС

Азиатские фондовые биржи открылись в четверг с энтузиазмом после объявления Федеральной резервной системы США о повышении базовых процентных ставок и выраженной китайскими властями поддержки пострадавшим рынкам.

После закрытия на отметке +9,08% накануне Гонконгская фондовая биржа оставалась сильной, особенно благодаря всплеску технологических компаний, таких как Alibaba, Tencent или JD.com, а ее выборочный Hang Seng вырос на 4,5%.

Также следует отметить рост на 3% на Токийской фондовой бирже, в то время как рынки Шанхая, Сиднея, Сеула, Манилы и Веллингтона зафиксировали рост более чем на 1%.

Аналитики связывают эту динамику с перспективами возможного соглашения на украинско-российских переговорах, а также с повышением ставки ФРС, чтобы попытаться обуздать инфляцию, которая находится на 40-летних максимумах.

Также к объявлению накануне ведущего китайского экономического лидера, обещающего меры по поддержке рынков и нацеленные на прекращение репрессий в технологическом секторе.

дан/нога/dbh/аг