Аргентина готова ратифицировать новую программу с МВФ на 45 млрд долларов

Сенат Аргентины проводит последние дебаты в четверг, чтобы одобрить новое соглашение с Международным валютным фондом на 45 миллиардов долларов, с помощью которого он предотвратит призрак дефолта и попытается обуздать беглую инфляцию более чем на 50% в год.

Этот кредит послужит реструктуризации резервной программы, полученной в 2018 году при либеральном правительстве Маурисио Макри, срок погашения которого в этом году составляет около 19 миллиардов долларов, еще 20 миллиардов в 2023 году и еще 4 миллиарда в 2024 году Аргентина не может себе позволить.

Сессия Сената началась в 17:00 по Гринвичу. Площадь Конгресса была огорожена и находилась под наблюдением полиции, после того как неделю назад, когда Палата депутатов проголосовала за, протестующие забросали здание камнями и разбили окна нескольких офисов, в том числе в кабинете вице-президента Кристины Киршнер.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно также должно быть представлено на утверждение Совета директоров МВФ в Вашингтоне.

А время на исходе. По данным Центрального банка, в период с 20 по 22 марта Аргентина должна выплатить капитал в размере 2,9 миллиарда долларов, чего у нее нет.

«Нам предстоит принять трудное решение: одобрить приход МВФ, когда мы освободились в 2006 году», - заявил проправительственный сенатор Рикардо Герра, намекая на то, когда тогдашний президент Нестор Киршнер аннулировал около $9,5 млрд долга многостороннему органу и завершил свои обзорные визиты.

Герра подчеркнул, что МВФ «оставил только плохой опыт» в Аргентине, но утверждал, что необходимо одобрить кредит, чтобы «освободить экономику от такого бремени, чтобы вернуться к росту и восстановить надежду и доверие».

Новое кредитное соглашение станет 13-м, которое Аргентина подписала с МВФ с момента восстановления демократии в 1983 году.

- Против инфляции —

Эта расширенная программа предусматривает проведение 10 ежеквартальных обзоров и четырехлетний льготный период. Платежи должны быть сделаны с 2026 по 2034 год.

В свою очередь, Аргентина обязуется сократить дефицит бюджета с 3% ВВП в 2021 году до 0,9% в 2024 году.

Левоцентристский президент Альберто Фернандес поблагодарил парламентариев, которые поддерживают проект. «У нас будет более четкий горизонт. Мы будем знать, что есть проблема, которая не была решена, но она начинает решаться, а именно тот проклятый долг, который мы унаследовали», - сказал он, вновь намекая на то, что соглашение было подписано Аргентиной при правительстве ее предшественника, в разгар валютного пробега.

По словам Виктора Бекера, директора Центра изучения новой экономики Университета Бельграно, «если программа будет утверждена, это немного снизит степень неопределенности. Возможность дефолта исчезает и ставятся цели, которые правительство попытается выполнить. Не все неизвестные очищены, но экономические агенты знают, что будет надзорный орган (МВФ)».

Цель, согласно МВФ, состоит в том, чтобы «снизить устойчиво высокую инфляцию». Однако пресс-секретарь Джерри Райс заявил в четверг, что «это, конечно, будет проблемой в свете эволюции мировой ситуации, поскольку рост цен на сырьевые товары влияет на инфляцию во всем мире», на фоне войны в Украине.

Аргентина зафиксировала рост индекса потребительских цен на 4,7% в феврале по сравнению с январем, при этом рост в продовольственном секторе составил 7,5%, в результате чего инфляция за 12 месяцев составила 52,3%.

Когда совет МВФ одобрит соглашение, Аргентина получит первую выплату в размере около 9,8 миллиарда долларов, что позволит ей решить проблему погашения на следующей неделе и укрепить международные резервы.

Но в обществе существует недоверие к мерам, которые правительство предпримет для достижения целей соглашения.

«Что касается экономической ситуации, то мы будем хуже, такова реальность. Мы платим за мошенничество», - заявила AFP Моника Сулле из Социалистического рабочего движения во время акции протеста против МВФ на этой неделе.

Первоначальное соглашение было подписано на 57 миллиардов долларов, что является самой высокой суммой, когда-либо предоставленной МВФ. Однако Аргентина получила всего 44 миллиарда долларов, так как президент Фернандес отказался от незавершенных отрезков, когда вступил в должность в декабре 2019 года.

нн/л/рср/мр