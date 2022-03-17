Париж, 17 марта С какими кандидатами на президентские выборы во Франции они пьют пиво? Избиратели выбрали чемпионов. Жан Ласалль, представитель вакантной Франции, добавил, что к 10 апреля было всего 2,5% от намерений голосовать, согласно опросу. Наряду с Днем Святого Патрика, ирландским фестивалем, главным героем которого является пиво, Институт демоскопии Ifop объявил, что 39% респондентов будут лежать в баре, чтобы выпить вместе с 66-летним Расаллем, опередив нынешнего президента Эммануэля Макрона (37%). Вторая любимая морская Ле Пен (31%). Защитник сельского мира, который всерьез рассматривал вопрос о том, чтобы отказаться от своей кандидатуры из-за вакуума в СМИ, который, как он утверждает, переживает на этой неделе, - основатель Résistons! («Давайте сопротивляться!») Я баллотируюсь на вторых президентских выборах после президентских выборов 2017 года. Бывший мэр Лурдиос-Ишер, пиренейского городка, состоящего из 160 жителей и нынешнего заместителя директора Национального собрания, заявил, что выучил испанский язык раньше французского и завоевал симпатии многих французов своим сильным акцентом и появлением добродушного гиганта (размером 1,90 метры). Однако для члена коммуникационного агентства Coriolink Пьера Алиберта, участвовавшего в исследовании, результаты опроса показывают «постоянный кризис доверия» для политиков (не превышающий 50%), поскольку кандидаты не вызывают особого интереса. Из 12 кандидатов выделяются нынешний мэр Парижа и кандидат от социалистов Анн Идальго. Только 14% респондентов заинтересованы в том, чтобы пить с ней пиво. Вопросы, которые Франция обсудит с кандидатами в адвокатуру, — это, во-первых, влияние на инфляцию и покупательную способность, возможная война и ядерный конфликт в Украине и, в-третьих, политика Франции в области энергоснабжения. атк/мгр/джек