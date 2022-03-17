Альфредо Адам был «невежественен» против Омара Чапаро за критику его способа борьбы

Альфредо Адаме вызывает еще больше споров из-за постоянных драк, в которых он участвует. Недавно, когда семья получила удар посреди улицы или кричала на водителя. Однако часть известности, которую он получил в этом отношении, была связана с тем, что он неоднократно утверждал, что является профессиональным бойцом и даже предполагал, что он владеет боевыми искусствами.

По этому поводу бывший водитель Хоя без колебаний столкнулся с Омаром Чапарро, который недавно не сдерживался и не критиковал . Как бороться с ярым соперником Карлоса Трехо.

В программе La Cotorrisa Чапарро однажды говорил о том, чтобы ударить журналиста, который «навешивал» его, и в этом смысле комик решил возобновить полемику с Эдуардо Янесом и Альфредо Адамом в главных ролях.

«Не знаю, ошибался я или прав, но я бросил его на землю и проглотил. Я был еще хуже Янеса, потому что Яньес просто ударил его, а я сломал его, пнул, ударил животом», - сказал он.

Омар Чапарро добавил, что не переусердствовал, потому что в то время находился в хорошем физическом состоянии и не навредил журналисту в рамках плана.

«В отличие от Альфредо Адаме, я тренировался всю жизнь», — говорит комик программ «Слободский» и «Рикардо Перес».

В связи со всем вышесказанным во время встречи с прессой Адаме упомянул, что на него не повлияли негативные комментарии в его адрес. что сказал Чапарро, он подчеркнул, что умеет бороться.

«Это называется ударом педалей или ударом велосипеда, как езда на велосипеде вверх, и есть кто-то, кто говорит, что вы не невежественны. » Он добавил.

Поэтому организаторы шоу лично столкнулись с Омаром, нещадно оскорбляя его высказываниями, сделанными ранее .

«Как извержение Омара Чапарро, который сказал, что это не черная лента, а тот ролл, Питер (Кик), тренер звезд, который сказал, что его не существует. Все завистники помнят яды успеха и разочарования, горечь, комплексы и зависть. Потому что они очень легкие шпалы.

Поинтересовавшись своими отношениями с переводчиком Las Locuras mías, Альфредо заявил, что его удивляет направление, в котором все шло, поскольку конфликта с Чапарро не было.

«Нет, у меня с ним нет проблем. Я очень хорошо его приветствовал, но теперь этот карлик сказал что-то очень глупое». Сказал он.

Альфредо отметил, что возбужденный им судебный иск был возбужден в связи с дракой, которая произошла на улице в предыдущий день и в которую также попала девушка.

«Жалоба на уголовное преступление уже подана на федеральном уровне Генеральной прокуратуры, они уже ищут их, и в конце концов они подадут и расширят заявление несколькими вещами, такими как законопроект о цепочке. Закон уже вступил в силу».

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