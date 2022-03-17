Алексис Бланко забил 1:0 по пенальти в Спорт Бойз против Аякучо за Копа Судамерикана

Sport Boys сокращает расстояние до ключа и побеждает Аякучо 1-0 для Кубка Судамерикана. «Розовый» актерский состав стал главным героем второго этапа и вот-вот сравняется с «Зорросом» на глобальном табло. Алексис Бланко изменил пенальти за голом и заставил всех болельщиков «чалаки», посетивших Национальный стадион, праздновать.

Это произошло через 23 минуты. Алексис Бланко был нокдаун внутри зоны, и судья отметил пенальти в пользу тех, кто возглавлял Вальтер Фиори. Тот же нападающий схватил футбол и встал перед Итало Эспинозой, вратарем команды Аякучано.

Аргентинец решил пересечь его, и вратарь соперника бросился на другую сторону. Настолько волнение «девятки» было, что он забыл схватить мяч и головой к середине поля. Хесус Чавес, который находился неподалеку, был тем, кто держал мяч, чтобы ускорить игру.

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ

Sport Boys посетит Сьенсиано на седьмой день перуанского турнира. Матч запланирован на субботу, 19 марта, в 15:30 (перуанское время) на стадионе Инка Гарсиласо де ла Вега. Его соперник избивается после того, как был выбит из южноамериканца от рук Мелгара.

ФК Аякучо покинет дом, чтобы сразиться с ADT. Обязательство состоится в воскресенье, 20 марта, в 15:00 (перуанское время) на стадионе Уанкайо. Его соперник приходит от удивления одной из непобежденных команд, он обыграл Sport Huancayo с малейшей разницей.

ПРЕВЬЮ МАТЧА

Аякучо и Sport Boys встречаются во второй раз на Кубке Судамерикана. Матч начнется в 19:30 (перуанское время) и пройдет на Национальном стадионе. Администрация «Росадо» выставила билеты по популярным ценам, чтобы все болельщики могли посетить спортивный комплекс, то есть 12-й сыграет отдельную дуэль от трибун.

В первом матче «Зоррос» воспользовался небольшим преимуществом на высоте Уанкайо и победил со счетом 2:0 с голами Альдаира Салазара и Николаса Ройона. Таким образом, Boys придется сделать как минимум два гола, чтобы связать ключ и форсировать пенальти. С тремя вы получите путевку на групповой этап международного турнира.

Как туда попадают оба клуба? «Росадос» упал со счетом 2:1 до Депортиво Мунисипаль на стадионе Ивана Элиаса Морено и занимает пятнадцатое место в Лиге 1. Со своей стороны, Аякучо не смог воспользоваться своим домом и проиграл «Депортиво Бинасьональ» со счетом 3:2 и занимает 13-е место в местном чемпионате.

ПОСЛЕДНИЕ ДУЭЛИ

2021: Аякучо ФК 1 - 2 Спорт Бойз

2020: Спорт Бойз 0 - 1 ФК «Аякучо»

2020: Аякучо ФК 2 - 1 Спорт Бойз

2019: Аякучо 0 - 1 Спорт Бойз

2019: Спорт Бойз 0 - 1 Спортивные мальчики

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ