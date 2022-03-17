Alcaraz завершает Monfils и квалифицируется в квартал Индиан-Уэллса

Лос-Анджелес (США), 16 марта испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе после победы над французом Гаэлем Монфилсом со счетом 7-5 и 6-1 за один час 17 минут. Alcaraz встретится с победителем матча между американцем Дженсоном Бруксби и британцем Кэмероном Норри, действующим чемпионом Индиан-Уэллса, в четвертьфинале. Далее на горизонте гипотетическое пересечение испанцев в полуфинале против Рафы Надаля, который в четвертьфинале встретится с австралийцем Ником Киргиосом после победы над американцем Рейли Опелкой со счетом 7-6 (3) и 7-6 (5) за два часа 11 минут. После выступления в третьем раунде против соотечественника Роберто Баутисты 6-2 и 6-0 за один час и 5 минут у Алькараса, всего 18 лет, появился грозный соперник с Монфилсом, который только что нокаутировал номер 1 в мировом рейтинге, россиянина Даниила Медведева. Однако Алькарас сыграл зрелищный матч и не дал выбора Монфилсу, который мог только опустить голову к превосходству испанца. Очень серьезный с его подачей в течение всей ночи, Алькараз вскоре поставил службу Монфилса в неприятности. Тем не менее, ветеран сборной Франции начал матч, уверенно отпустив правую сторону и смог сохранить матч на равных. Столкнувшись с холодностью и концентрацией Алькараса, Монфилс доказал, что является одним из самых развлекательных игроков на автодроме с многочисленными забавными жестами, обращенными к публике. Не обращая внимания на все это и после двух «брейк-» мячей, которые он не смог сделать, Алькарас, наконец, сломал службу своего соперника фантастическим кроссовером с нижней части трассы, который оставил Монфилса ошеломленным (6-5). Со всем в пользу Алькарас завершил первый сет, не пройдя «тай-брейк». Уже во втором сете Монфилс, казалось, развалился, как в своей игре, так и в телосложении, и Алькарас чудесно воспользовался этим, чтобы дважды сломать свою подачу подряд (4-0). Испанец проявил огромную точность и силу справа, контролировал матч с задней стороны корта, а также похвастался исключительной мобильностью, которая разобрала игрока такого же жесткого и физического, как Монфилс. Не теряя времени, Алькарас завершил свою блестящую победу, в очередной раз сломав подачу Монфилса и тем самым подтвердил, что он является одной из величайших сенсаций в этом Индиан-Уэллсе. Алькарас приземлился на калифорнийском турнире в пустыне после того, как выиграл свой первый титул в 2022 году в Рио-де-Жанейро, второй в своей молодой карьере после Умага 2021 года. Молодой человек стал одним из прошлогодних сюрпризов на мужской трассе, поскольку он также дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США.