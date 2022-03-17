AIFA: PAN назвала мегапроект AMLO «Аэропорт Даки».

Марко Кортес, национальный лидер Партии национального действия (PAN), начал резкую критику президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадо (AMLO) и администрации Международного аэропорта Фелипе Анхелес (AIFA), назвав его «уткой». Понятно, что мегапроект главы исполнительной власти начнется 21 марта.

На удаленной пресс-конференции бело-голубой национальный лидер заверил, что одним из мегапроектов Лопеса Обрадора был «утиный аэропорт, как это правительство Морены». Каталогизировав его таким образом, Кортес сравнил AIFA с тем, что было запущено бывшим президентом PRI Энрике Пенья Ньето (2012-2018 гг.) в Тескоко, которое было отменено, что изначально было самоописано, четвертого преобразования (IV квартал). Это одно из первых решений, принятых лидером за время своего пребывания в должности.

«Вместо 120, которые будут в аэропорту Тескоко, у нас будет только 14 мест для самолета. Как будто этого было недостаточно, стоимость Сент-Люсии резко возросла. Президент сообщил, что общая стоимость строительства аэропорта составит 750 миллиардов песо. Это было неверно, потому что было потрачено 115 миллиардов долларов, что на 50% больше, чем ожидалось на данный момент», — сказал Марко Кортес.

Хулен Рементерия, координатор PAN Сената Республики, отметил, что мегапроект администрации Табаскеньо «представляет собой аэропорт с характеристиками регионального аэропорта, и он не является одним из крупных».

Точно так же одним из главных аргументов в критике Rementaria было время, потребовавшееся столице для достижения AIFA. Это связано с тем, что, согласно его заявлению, в некоторые штаты республики быстрее прибывает. Эти комментарии были поддержаны генеральным секретарем ПАН Сесилия Патрон, которая подчеркнула «высокие» затраты, которые приходится платить жителям Мехико за мобилизацию.

«Это аэропорт, который вообще не имеет планов и не имеет возможности решать проблемы или расти», - сказал координатор PAN.

В дополнение к этому стоит упомянуть, что федеральное правительство объявило следующие тарифы и маршруты через свой официальный Twitter учетная запись: Он доступен в Мехико и штате Мехико, чтобы попасть в AIFA.

1. Перисур

- Время перевода: 1 час 35 минут

-Стоимость: 150 песо

2. Санта-Фе

- Время перевода: 1 час 25 минут

-Стоимость: 150 песо

3. Мир Е

- Время перевода: 1 час 10 минут

-Стоимость: 125 песо

4. Куаутитлан

- Время трансфера: 1 час

-Стоимость: 125 песо

5. Международный аэропорт Мехико (AICM)

- Время перевода: 57 минут

- Стоимость: 125 песо

6. Национальная аудитория

- Время перевода: 1 час 15 минут

- Стоимость: 125 песо

7. Всемирный торговый центр

- Время перевода: 1 час 15 минут

- Стоимость: 125 песо

8. Индио Вердес

- Время перевода: 42 минуты

- Стоимость: 50 песо

9. Ацтекский город

- Время перевода: 1 час 32 минуты

- Стоимость: 18 песо

10. Коррида или четыре Camino

- Время перевода: 1 час 40 минут

- Стоимость: 125 песо

Кроме того, была предоставлена информация о точках соединения четырех автобусных станций с AIFA, стоимость прибытия в аэропорт Санта-Лючия также составляет 125 песо, а грузовики отправляются с севера, запада, Таскеньи и ТАПО.

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