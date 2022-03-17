После своего резкого письма министр энергетики заверил, что в марте получил средства на гарантию газа и электроэнергии

«Мы договорились с Министерством финансов о новых потолках и финансовом планировании на март месяц, который гарантирует работу энергосистемы в целом, подачу газа по сетям и выработку электроэнергии, а также соблюдение условий оплаты. программы и обязанности министерства энергетики».

Разъяснение министра энергетики Дарио Мартинеса появилось после того, как Infobae опубликовала эксклюзивное письмо от двух дней назад , подписанный им и адресованный президенту Альберто Фернандесу и министру экономики Мартину Гусману, его непосредственному начальнику, в котором он жаловался на то, что в марте он направил ему лишь 20 процентов средств на покрытие своих оперативных потребностей.

Заявления Мартинес корректируют новые средства на март, и поэтому официальные ведомства задаются вопросом, что произойдет в следующие месяцы, особенно зимой.

«Выполняя свои обязанности министра энергетики, осознавая потребности, которые должны быть удовлетворены в течение текущего месяца для поддержания основных услуг и критически важных видов деятельности, связанных с моей областью, я настоящим отвергаю сокращение, введенное денежными крышами, предупреждая о катастрофических последствиях для страны, это влечет за собой», — сказал Мартинес. По данным Energía, Гусман применил к своему ежемесячному бюджету то, что известно как Cash Roof, и вместо того, чтобы привлечь $309 802 млн в марте, как и просил, он отправил ему $66 015 млн, 21% от того, что было запрошено.

Теперь Мартинес сказал, что «существует постоянная административная декларация и возврат с казначейством и экономикой с точки зрения требований к средствам и планирования и пересмотра ежемесячных предельных сроков, а также платежей, которые должны быть сделаны, обычного осуществления всех распределений национального государства, который корректируются с учетом общей доступности казначейских средств, и обычно верхние уровни повышаются или изменяются в соответствии с примечаниями к каждому распределению, как это было в данном случае».

Energía отметила, что производство Gas Nacional в результате плана Gas.Ar, импорт — «обычные дополнения» — СПГ и дизельное топливо для тепловых электростанций «гарантирует нормальное энергоснабжение в нашей стране».

Секретарь сказал, что вместе с Гусманом они работают над «тщательным анализом и заботой о международной ситуации с ценами на энергоносители, а также над механизмами, обеспечивающими наименьшее возможное влияние этой ситуации на нашу страну».

«К этому мы должны добавить смелое и решительное решение президента Альберто Фернандеса и вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер реализовать план Gas.aR и построить газопровод Нестора Киршнера и все сопутствующие ему работы, расширить газотранспортную сеть и, таким образом, значительно улучшить возможности нашей страны защищаться от этих глобальных кризисов», — добавила Мартинес.

Письмо

В тексте, который это СМИ обнародовало исключительно сегодня и который датирован прошлым вторником, секретарь заверил, что бюджета, выделенного для его агентства, вообще недостаточно, «поскольку они не отвечают основным требованиям района и реализация которых будет иметь немедленные пагубные последствия для страна».

Если средства не поступят, Energía заверила, что это окажет прямое и немедленное влияние на социальный тариф на газ и электроэнергию, уплачиваемый наиболее нуждающимися, задолженность всех видов и несоблюдение платежей частным производителям, что повлияет на инвестиции и возможные судебные иски.

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