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четверг 17 март 2022
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Россия

Судья разрешил экстрадицию бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в США за незаконный оборот наркотиков

По словам представителя судебной власти Мелвина Дуарте, решение все еще может быть обжаловано в течение следующих трех дней. В этом случае окончательный голос будет иметь пленарное заседание судей Верховного суда.

17 март 2022
La Policía detiene al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández tras un pedido de extradición de EEUU, en Tegucigalpa, Honduras. 15 de febrero de 2022. Honduras National Police/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES REFILE - CORRECTING TITLE
La Policía detiene al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández tras un pedido de extradición de EEUU, en Tegucigalpa, Honduras. 15 de febrero de 2022. Honduras National Police/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES REFILE - CORRECTING TITLE

Судья из Тегусигальпы в среду удовлетворил экстрадицию в Соединенные Штаты бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса (2014-2022), которого потребовали привлечь к ответственности за незаконный оборот наркотиков и незаконное использование оружия.

«Судья первой инстанции по экстрадиции принимает решение: удовлетворить запрос на экстрадицию, направленный Южным окружным судом Нью-Йорка бывшему президенту Республики Хуану Орландо Эрнандесу Альварадо», — сообщает Верховный суд в Twitter.

По словам представителя судебной власти Мелвина Дуарте, решение все еще может быть обжаловано в течение следующих трех дней. В этом случае окончательное слово будет иметь пленарное заседание судей Верховного суда.

В запросе на экстрадицию Соединенные Штаты указали Эрнандесу на такие преступления, как «сговор (..) с целью импорта контролируемых веществ» и «обладание огнестрельным оружием, включая пулеметы и разрушительные устройства, в поддержку заговора с целью импорта наркотиков».

Согласно запросу, в период с 2004 по 2022 год «Эрнандес участвовал в насильственном заговоре с наркоторговлей, чтобы получить партии нескольких тонн кокаина, отправленных в Гондурас из Колумбии и Венесуэлы, в том числе воздушным и морским путем».

«Заговор перевез более 500 тысяч килограммов кокаина через Гондурас в США», - добавляет он.

По данным американских прокуроров, которые ведут это дело в Нью-Йорке, бывший президент получил миллионы долларов в виде взяток и прибыли от многочисленных организаций, занимающихся наркоторговлей в Гондурасе, Мексике и других странах.

«Взамен Эрнандес защищал наркоторговцев от расследования, задержания и экстрадиции», - поясняет он.

В 2013 году «Эрнандес получил около 1 миллиона долларов прибыли от наркоторговли Хоакина Гусмана Лоэры, известного как «Эль Чапо», говорится в документе.

Прокуроры Нью-Йорка связали бывшего президента с наркоторговлей во время суда над его братом, бывшим депутатом парламента «Тони» Эрнандесом, который был приговорен в марте 2021 года к пожизненному заключению за это преступление.

JOH, как он известен по инициалам своего имени, - 53-летний правый адвокат, и он оставил командование 27 января левой Ксиомаре Кастро

Он был президентом в течение восьми лет, а до этого возглавлял парламент, на должностях, где демонстрировал лояльность Соединенным Штатам в борьбе с наркоторговлей.

(С информацией от AFP)

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