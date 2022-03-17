7 неизвестных анекдотов из зародыша революции Карлоса Григоля: скрытые прозвища, первый футбольный пикет и самый скромный приз

zzzznacd2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MAYO 6: El ex entrenador Carlos Timoteo Griguol falleció hoy a los 86 años luego de permanecer varios días internado en un sanatorio porteño debido a una neumonía. Ftoo NAzzzz

Он родился в Кордове, играл в Атланте и Росарио Централ, начинал как DT (стал чемпионом) в Эль-Канале и прошел через реку, оставив неизменную тропу в Ла-Плате в Гимназии, но Карлос Тимотео Григул является синонимом Ферро Каррил Оэсте, где он углубил свой путь, выиграл два титула ( Национальные 82 и 84) и стал символом золотого века клуба, охватившего все поля и охватившего 50 000 членов ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и спорта). Спорт и физическое воспитание Это настоящий институциональный кейс».