Согласно опросу IAPA, 27,6% журналистов считают, что их СМИ находятся под угрозой

Майами, 17 марта 27,6% журналистов считают возможным или очень вероятным, что их СМИ придется закрыть или прекратить публикации в ближайшие два года, согласно опросу, проведенному Межамериканской ассоциацией прессы (IAPA). Опрос, опубликованный в последний день восьмой конференции IAPA SIPConnect, посвященной устойчивости технологий и средств массовой информации, указывает на то, что 24% респондентов считают «возможным» принять эту радикальную меру, в то время как 3% считают это чем-то «очень возможным». С другой стороны, 36% указали, что рассматривают эту возможность как нечто «очень отдаленное», в то время как тот же процент считают ее «маловероятной». Более 350 СМИ из 23 стран Северной и Южной Америки приняли участие в опросе IAPA, направленном на то, чтобы узнать, как журналистская индустрия движется к цифровизации, и большинство ответивших были директорами, менеджерами, редакторами или владельцами СМИ. Недостатки, которые те, кто ответил на опрос, проведенный в период с января по февраль, видят в своих СМИ: 45 процентов тех, кто говорит, что доходы от рекламы упали, 44 процента заявили, что не знают, как монетизировать контент, а 43 процента не имеют ресурсов для инвестирования. С другой стороны, 60% считают, что их сила в «хорошей команде», 49% говорят, что у них есть «лояльные читатели», а 33% говорят, что у них все больше и больше ресурсов на своем сайте. Исполнительный директор Межамериканской ассоциации прессы (IAPA) Клаудио Тротти посетовал на то, что пандемия «ускорила кризис» в средствах массовой информации, который заставил многих закрыться и оставил абсолютную пустыню местной информации во многих частях континента. В опросе также отмечается, что 23,5 процента признали, что они должны «улучшить контент», чтобы иметь возможность взимать плату за него, в то время как аналогичный процент указал, что у них уже есть подписка или платная модель контента. С другой стороны, около 40% заявили, что их СМИ имеют хороший контент или аудитория ценит их работу, но им не хватает ресурсов или технологий, чтобы иметь модель подписки. Тротти отметил, что они работают над сокращением этого «разрыва», но в настоящее время «непросто» найти экономичное технологическое решение для многих СМИ. В общей сложности 66% респондентов указали, что они используют системы измерения аудитории, а 16% указали, что у них нет «инструментов или знаний» для их использования. Бразильский консультант Эдуардо Тесслер подчеркнул важность использования «ценных данных», предлагаемых этими инструментами, такими как Google Analytics. Что касается «наиболее насущных потребностей» средств массовой информации, 42% заявили, что им следует улучшить или расширить свой контент, 41% лучше измерить и узнать свою аудиторию, 40% улучшить цифровую подготовку своих сотрудников и столько же указали, что им потребуются внешние ресурсы для инвестирования в цифровую трансформацию. 55% заявили, что теперь у них больше посещений цифровых версий до пандемии, в то время как 45% заявили, что у них столько же посещений или меньше, чем в 2019 году, и для Tessler это должно означать «желтое предупреждение» о том, что дела идут не очень хорошо, потому что эта область все еще растет. Тротти закрыл конференцию, начавшуюся во вторник, сообщением о том, что «будущее наступило сейчас» и что необходимы значительные технологические инвестиции, чтобы идти в ногу с рынком, а также охватить новую аудиторию, не переставая делать ставку на качество контента. ШЕФ бм/эми/лаа