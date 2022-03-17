2-1. Вратарь Москера дает DIM место в южноамериканских группах

Кали (Колумбия), 16 марта Голкипер Андрес Москера отбил два пенальти и стал фигурой Депортиво Индепендьенте Медельин (DIM), который проиграл Америке со счетом 2:1 в ответном матче Кубка Судамерикана, но квалифицировался в групповой раунд, выиграв серию пенальти со счетом 1:3. В основное время игры на стадионе Паскуаль Герреро в Кали местные голы были за работу полузащитников Карлоса Сьерры и Адриана Рамоса, в то время как аргентинец Лучано Понс предварительно сравнял счет за Подерозу, а центровой Андрес Кадавид пропустил пенальти. В DIM голы серии пенальти были делом рук Кадавида, претендовавшего на свою претензию; аргентинца Адриана Арреги, и Рауля Лоайсы, забившего финальный, в то время как Жан Пинеда промахнулся. Для «красных дьяволов» Ларри Ангуло забил в серии пенальти, а аргентинец Алехандро Кинтана, Даниэль Эрнандес и Элвис Москера пропустили. Первые минуты матча были очень напряженными, и гости пытались повредить пространство, оставленное местными жителями неуловимым Владимиром Эрнандесом. Тем не менее, Америка открыла счет на 8-й минуте в контратаке, начатой венесуэльским вратарем Джоэлом Гратеролом и дошла до Эснейдера Мены с левой стороны, откуда он отправил прострел, который плохо контролировал Яго Фальке, но был оставлен своему партнеру по команде Сьерре, который упал сделал неудержимый выстрел левшей для вратарь Москера. Ничья произошла всего через 15 минут, когда в штрафном Арреги рискнул и позволил своему соотечественнику Понсу, который своими финтами избавился от соперника в зоне и забил свой первый гол на международных турнирах с Подерозу. Несмотря на равенство, местные жители продолжали атаковать во главе с Фальке, у которого было два четких варианта гола и отыграл свои лучшие минуты с момента дебюта с «Красными дьяволами» в прошлом месяце. На дополнительном этапе Америка вышла в качестве трактора и продолжила искать цель, с которой они соответствовали серии, но первый удар был проведен Медельином, когда центральный защитник Хорхе Сегура нокаутировал Эрнандеса в этом районе. Однако венесуэльский «Гратерол» стал больше и спас пенальти, что было очень сильным ударом защитника Кадавида на 56-й минуте. Именно так всего через семь минут 2-1 произошла контратака во главе с вингером Элвисом Москера, который отправил прострел Рамосу, который появился после удара более чем на 30 метров между двумя защитниками и головой отправил мяч в затылок сетки. По прошествии минут пошел дождь, и матч потерял темп, пока судья не завершил основное время, и все было определено по пенальти, где DIM выиграли квалификацию. - Технический лист: 2. Америка из Кали: Джоэл Гратерол; Эбер Морено (№ 46, Джойдер Микольта), Джон Гарсия (№ 46, Эдсон Асеведо), Хорхе Сегура, Элвис Москера; Хуан Камило Портилья, Карлос Сьерра (61 год, Ларри Ангуло), Яго Фальке (м.62, Яго Фальке); Дейнер Кинонес (61, Алехандро Кинтана), Эснейн дер Мена и Адриан Рамос Тренер: Хуан Карлос Осорио. 1. Независимый Медельин: Андрес Москера Мармолехо; Хуан Гильермо Арболеда (66-й, Фелипе Пардо), Виктор Морено, Андрес Кадавид, Герман Гутьеррес; Дэвид Лоайса, Адриан Арреги; Хуан Давид Москера, Владимир Эрнандес (66 год, Хосе Эрнандес), Жан Пинеда и Лучано Понс (45+4, Дибер Камбинде до). Тренер: Хулио Комесанья. Голы: 1:0, m.8: Карлос Сьерра. 1-1, m.23: Лучано Понс. 2-1, m.63: Адриан Рамос. Рефери: венесуэлец Алексис Эррера. Он увещевал Германа Гутьерреса и Хорхе Сегуру. Инциденты: Матч, соответствующий возвращению первого этапа Кубка Южной Америки, который проходил на стадионе Паскуаль Герреро в Кали.