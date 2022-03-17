124-104. Лейкерс врезался в Карла Энтони Таунса

Sports Writing (США), 16 марта Лос-Анджелес Лейкерс потерпел свое третье поражение подряд и пятнадцатое в последних двадцати играх, упав 124-104 во время своего визита в «Миннесота Тимбервулвз» испаноязычного Карла Энтони Таунса, который продолжает ускоряться и нажимать, чтобы запечатать прямой билет на» плей-офф». После того, как «Финикс Санз» и «Торонто Рэпторс» полностью обогнали «Лейкерс» (29-40), разбились в лучший из «Тимбервулвз» Таунс с 30 очками и восемью подборами за 26 минут на трассе. Игрок доминиканского происхождения, король трехочковых в последнем All-Star, сдерживался фолами во время матча, но, несмотря на то, что не смог играть в течение многих минут, он снова стал решающим после того, как запечатал свой рекорд по очкам в НБА против «Сан-Антонио» (60). В «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 19 очков, собрал пять подборов и раздал четыре передачи, но имел паршивый один-оф-восемь в трехочковых в плохой день для всей своей команды, которая реализовала лишь десять из 45 трехочковых попыток. Лейкерс занимает восьмое место на Западе, а Тимбервулвз - седьмое (41-30), но все ближе к Денверским Наггетсам (42—28). Конечно, их ждет очень сложный график: встречи против «Милуоки Бакс», дважды против «Даллас Маверикс», «Финикс Санз» и «Бостон Селтикс». ФЕСТИВАЛЬ ЭНТОНИ ЭДВАРДС «Лейкерс» продолжали испытывать большие неприятности в начале матча и набрали всего 17 очков в первом периоде, при этом ноль из десяти в трехочковых и шесть к 21 в бросках, которые повлияли на их результат и привели к тому, что они накапливали ранний недостаток в четырнадцать очков после двенадцати минут. Тяжелый неблагоприятный парти, который подтвердил трудности команды Фогеля в штурме матчей. В последних двух играх они проиграли на четырнадцать очков «Финикс Санз» и на 21 очко «Торонто Рэпторс» после первой четверти. «Тимбервулвз» в отличном спортивном и психическом состоянии лидировали с девятью очками Карл Энтони Таунс и Патрик Беверли, в то время как Малик Бизли с отличным трехочковым и Энтони Эдвардс с обратной корзиной возглавили 31-17, который оставил «Лейкерс» тронутыми. А вторая четверть стала настоящим кошмаром для «Лейкерс». Лидерство «Тимбервулвз» достигло 25 очков за 51-26, за шесть минут до конца, с большим данком Джарреда Вандербильта, но колоссальный Энтони Эдвардс потопил команду Лос-Анджелеса. Если Леброн и Кармело Энтони возглавили «Лейкерс» гордо, а не тактическую реакцию, Энтони набрал двадцать очков во второй четверти: пять из семи в трехочковых и одиннадцать очков подряд за «Тимбервулвз», которые снова сбежали до 67:46 в перерыве. У него было 24 очка в перерыве перед некоторыми «Лейкерс», которые все еще были в огромных неприятностях в трехочковых, попав всего два из 21, для «Тимбервулвз» девять из 22. ЛЕЙКЕРЫ РЕАГИРУЮТ, ГОРОДА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ «Лейкерс» изменили свой темп во втором тайме и, основываясь на больших сетах, постепенно вернулись к девяти очкам, чтобы начать последний период. Они были разблокированы трехочковыми бросками, и после двух из 21 они реализовали шесть из пятнадцати, с трехочковым из Уэстбрука за 64-73, чтобы завершить серию 18-4. «Тимбервулвз» не могли рассчитывать на Таунс, нагруженный фолами, и их процентные показатели сильно упали, а плохой один из девяти в трехочковых способствовал возвращению «Лейкерс». Благодаря работе Миннесоте удалось вернуть двузначное лидерство, но трехочковое превышение диджея Августина в третьей четверти рожка определило 86-77, что вернуло «Лейкерс» надежду. Очередная отставание от Августина приблизило их к четырем очкам, но в то время, с возвращением Таунса на трассу, «Тимбервулвз» снова ускорились. Они достигли заключительного периода с 38 очками и защитили свой триумф на несколько минут вперед, а преимущество в 20 очков дошло до конца 124-104. Матч закрылся в атмосфере большой вечеринки в Target Center, с несколькими болельщиками, снимающими обувь, так же, как это обычно делает Таунс, когда знает, что матчи обречены. Андреа Монтоливо