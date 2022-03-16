Зеленский заявил, что переговоры с Россией стали более «реалистичными»

Одесса (Украина), 16 марта президент Украины Володомир Зеленский заявил в своей речи, опубликованной сегодня утром, что позиция переговоров с Россией о прекращении огня теперь более реалистична, но все еще требуется время, чтобы решение «заинтересовало Украину». В последнем сообщении, опубликованном в начале 21-го дня вторжения в Россию, Зеленский заявил, что переговоры продолжаются, вести переговоры трудно, но это важно, и усилия все еще необходимы, потому что «все войны заканчиваются соглашением». «Встреча продолжается, я слышал, что позиция переговоров звучит более реалистично, но нужно время, чтобы решение заинтересовало Украину». Об этом говорится в сообщении Зеленского. Переговоры между Россией и Украиной возобновятся в среду, а советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в конце второго дня этих третьих переговоров между сторонами все еще сохраняются значительные разногласия, но компромисс все еще может быть достигнут. По сути, переговоры направлены на достижение прекращения огня, что позволило бы создать правильный и безопасный гуманитарный коридор, где мы войдем в более политическую часть в отношении российского вторжения в Украину и вопросов, которые привели к войне, которая началась 24 февраля. Россия принципиально требует от Украины отказаться от членства в НАТО, признать аннексию Крыма (осуществленную в 2014 году), признать независимость «Народной Республики» от Донецка и Луганска, расположенных в Донбассе на востоке Украины и признанных Москвой. В видеоконференции лидерам стран Северной Европы и Балтии, созванной в Лондоне премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу вступления Украины в НАТО, Зеленский заявил во вторник, что, несмотря на политику «открытых дверей», альянс продолжит удерживать свою страну в качестве члена. Зеленский заявил лидерам стран Балтии, что у Украины нет другого выбора, кроме как «принять» его, и призвал их искать другие пути военного сотрудничества. В своем послании, которое было записано сегодня утром, президент Украины обвинил Россию в совершении «новых и очевидных военных преступлений» и в том, что русские бросили слишком много бомб, «невозможно сосчитать». Он также признал важность вчерашнего визита в Киев премьер-министров Польши, Чехии и Словении. «Когда наш Киев становится мишенью для оккупантов, особенно важно и особенно мужественно быть с нами, с друзьями. Вот как демонстрируется лидерство». Он также сослался на выступление, запланированное сегодня по телеконференции в Конгрессе США. «Сегодня я хотел бы поблагодарить президента (Джо) Байдена и всех украинских друзей из США за новый пакет помощи в размере 136 миллиардов долларов для граждан нашей страны. Мы считаем, что это первый шаг к полному восстановлению Украины». ИНТ-лаб/ХМА